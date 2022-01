Amici, momento imbarazzante in studio: “Si vedono le mutande” | VIDEO

Amici, grande momento di imbarazzo nello studio della scuola più amata d’Italia. Cala il gelo tra il pubblico: “Si vedono le mutande”. Un video mostra tutto. Ecco che cosa è successo.

Imbarazzo per un’amatissima protagonista della scuola di Amici di Maria De Filippi. Le telecamere riprendono tutto. Il video diventa virale.

L’edizione 2021/2022 di Amici di Maria De Filippi si sta rivelando un successo inaspettato. La moglie di Maurizio Costanzo ha formato, insieme a professionisti del mondo della danza e del canto, una squadra di giovani talenti che spopoleranno sicuramente nel mondo dell’arte.

Tra 5 puntate avrà inizio il serale, la fase più attesa e ambita dagli allievi. Chi avrà la fortuna di esibirsi in prime time potrà farsi conoscere ancora meglio dal pubblico e soprattutto ottenere maggiore popolarità e visibilità.

Intanto, gli appuntamenti domenicali del famoso talent show continuano a tenere incollati al televisore ogni settimana milioni di telespettatori italiani. Ogni puntata di Amici si conclude con picchi di share altissimi.

Nell’ultimo daytime è stato mostrato qualcosa che ha lasciato i fan a bocca aperta: due amatissime protagoniste di Amici si sono sfidate in uno scontro frontale e qualcosa di imbarazzante è accaduto. Le telecamere hanno ripreso tutto.

A scontrarsi nella scuola di Amici di Maria De Filippi non sono soltanto gli allievi che ogni giorno si sottopongono a sfide estenuanti per mostrare la loro bravura e conquistarsi il posto in finale ma anche i loro professori.

Nell’ultimo daytime andato in onda nelle scorse ore, il pubblico ha potuto assistere ad un momento davvero imbarazzante. Maria De Filippi ha chiamato a centro studio due amatissime protagoniste del talent, la professoressa di danza, Alessandra Celentano, e la professoressa di canto, Anna Pettinelli.

La conduttrice ha chiesto alle due maestre di sfidarsi in una competizione fisica a colpi di addominali. In particolare, la moglie di Maurizio Costanzo ha richiesto alle due professoresse l’esecuzione di un difficile esercizio, il plank in isometria, che prevede di posizionare il corpo in modo tale che il sedere sia in bella vista.

Anna Pettinelli inizialmente ha rifiutato la richiesta della De Filippi affermando che in quella posizione le si sarebbero viste le mutande ma la conduttrice l’ha rassicurata. Così le professoresse hanno dato il via ad una competizione fisica vinta dalla Pettinelli che con la sua ironia ha conquistato il pubblico.

La scena messa in piedi è tutta da ridere e il video in cui è palese l’imbarazzo della prof. Anna Pettinelli, è diventato virale.