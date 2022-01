UeD, “Glielo hanno chiuso lunedì” | Il dolore enorme dell’ex tronista

Spiacevole notizia per l’ex tronista di UeD che ha dovuto prendere una decisione drastica e molto sofferta. Ecco tutti i retroscena su quanto è successo, di chi si tratta?

Ormai è risaputo, quando si percorre un percorso nel famigerato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, la propria vita cambia. I riflettori vengono puntati e tutti i fan del dating shows sono sempre più curiose di venire a conoscenza dei minimi dettagli che riguardano sia vita professionale che quella privata. Per quanto una persona possa tentare in tutti i modi di mantenere livelli di privacy abbastanza alti, i fan e soprattutto i paparazzi saranno sempre in allerta.

Maria De Filippi ha molto a cuore ogni persona che si presenta nel suo studio, per questo infatti lei stessa segue in prima persona l’evolversi delle relazioni. Nelle ultime ore è venuta a conoscenza di una spiacevole notizia che vede come protagonista proprio un ex tronista che molti anni fa fece la scelta più importante della sua vita. Davide Donadei partecipò al programma e scelse di condividere la sua quotidianità con la corteggiatrice Chiara Rabbi. Purtroppo, per varie ragioni, la loro situazione economica non è proprio delle migliori.

Costretto a chiudere l’ex tronista di UeD, Davide Donadei sconcertato per la situazione creatasi

Il ragazzo, se ben vi ricordate, ha deciso di condividere la sua vita e soprattutto la sua passione con la sua attuale compagna Chiara Rabbi. Quest’ultima infatti si traferì da Roma per raggiungerlo a Lecce. Il tutto fatto per potergli dare una mano con la sua attività. Il ragazzo ha una sola passione nella sua vita, ovvero creare delle pietanze incredibilmente sfiziose. Davide a Lecce ha aperto un ristorante a cui tiene particolarmente. Negli ultimi gironi però ha dovuto prendere una decisone drastica ed inaspettata, oltre che ovviamente sofferta.

Tutti siamo a conoscenza della situazione economica di tutti i piccoli lavoratori che ogni gironi sperano in un aiuto dal Governo per potersi rimettere in carreggiata. Sono ormai molti anni che tutti i ristoratori soffrono in ginocchio per via delle infinite restrizioni obbligatorie per tenere sotto controllo la pandemia ancora in circolo. Molti sono i locali che sono stati costretti a chiudere.

Potrebbe interessarti anche: UeD, colpo di scena: Tina la rimpiazzano, proprio lei a rubarle il posto

L’Heffort sport village di Parabita verrà chiuso. A comunicare la triste notizia è proprio Davide, il quale ha prontamente spiegato il tutto sui social, così da raggiungere un maggior numero di persone. Attualmente, il locale rimarrà chiuso solo fino al 31 gennaio. Non si esclude però un eventuale prolungamento della chiusura.