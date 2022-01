Colpo di scena clamoroso a Uomini e Donne: Tina Cipollari presto rimpiazzata da un altro personaggio televisivo. È stata proprio lei a rubarle il posto.

È finita l’era di Tina Cipollari a Uomini e Donne? Sembra che la vamp prorompente stia per essere rimpiazzata e a prendere il suo posto sarà proprio lei.

Tina Cipollari rimpiazzata da una nuova opinionista

Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che va in onda su Mediaset da oltre 20 anni. La moglie di Maurizio Costanzo, proprio come un moderno Cupido, fa scoccare la freccia dell’amore rendendo felici le persone che si presentano alla sua corte con un unico desiderio: trovare la compagna o il compagno della loro vita.

Da più di una decade, Tina Cipollari è opinionista della nota trasmissione mariana. Con la sua verve, la sua ironia e la sua battutina sempre pronta, la vamp tiene incollati al televisore ogni settimana milioni di telespettatori italiani.

I suoi battibecchi con l’acerrima nemica Gemma Galgani ma anche le sue opinioni pungenti su altri protagonisti del programma, rendono il salotto dei sentimenti mariano un luogo divertente e spensierato.

Ormai Tina è di casa a Uomini e Donne ma presto potrebbe lasciare la sua sediolina bianca. Si mormora che una nuova opinionista sia pronta a sostituirla. Ecco chi le ruberà il posto.

Chi è la nuova protagonista di Uomini e Donne

Tina Cipollari è un pilastro di Uomini e Donne. Opinionista da tanti anni, la prorompente vamp viterbese è adorata dal pubblico ma anche dalla stessa conduttrice Maria De Filippi. Eppure, si mormora che presto la ex moglie di Kikò Nalli potrebbe essere sostituita da un volto noto e conosciuto ai più.

La donna in questione che potrebbe prendere il posto della Cipollari è Teresanna Pugliese, ex corteggiatrice ed ex tronista proprio della nota trasmissione Mediaset.

Da qualche tempo, la De Filippi invita spesso la bella partenopea a commentare le vicende dei protagonisti del salotto mariano e, mormora il web, sarebbe sicuramente un’ottima opinionista.

In molti sui social hanno lanciato un appello alla moglie di Maurizio Costanzo chiedendo alla conduttrice di aggiungere una quarta seduta e far diventare ufficialmente commentatrice della trasmissione anche Teresanna.

#uominiedonne

MARIA TI PREGO TERESANNA OPINIONISTA FISSA PER SEMPRE — Ella 17🎧🎵🐍🏳️‍🌈 (@Aleee1717) January 14, 2022

Altri invece credono che presto Tina potrebbe prendersi una pausa da Uomini e Donne e venire rimpiazzata per tal ragione dalla Pugliese. Cosa succederà davvero? Per il momento ancora non è dato saperlo, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.