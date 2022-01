Temptation Island, famoso volto operato d’urgenza: “Ho una palla scura in testa”

Proprio poco fa, su Instagram un ex partecipante di Temptation Island ha raccontato l’incubo che sta attraversando in questo periodo a causa di alcuni problemi di salute: scopriamo cosa è successo.

L’ex concorrente di Temptation Island, ha risposto ad alcune domande sui social da parte dei suoi follower, in cui ha raccontato il suo grave problema di salute. A breve si dovrà operare, la situazione è allarmante, milioni di fan preoccupati per lui: scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Ex volto di Temptation Island: la malattia

Tre anni fa gli era stato diagnosticato un tumore al cervello che lo aveva costretto ad operarsi, oggi la paura è tornata per un altro tipo di problema di salute. Stiamo parlando dell’ex concorrente di Temptation Island, Francesco Chiofalo.

Poche ore fa, l’influencer romano ha raccontato sul suo seguitissimo profilo Instagram cosa sta attraversando in questo periodo. Purtroppo, Francesco si deve occupare di un altro preoccupante problema.

L’uomo ha detto che dopo aver fatto un semplice esame di controllo, i medici hanno trovato una ciste nel naso che gli ostruisce la respirazione, proprio per questo, ora dovrà sottoporsi ad un’altra operazione.

Il tragico racconto di Francesco Chiofalo

Attraverso delle Instagram Stories, Francesco nel dettaglio cosa sta affrontando in questi giorni. Non è stato facile parlarne, purtroppo, questi momenti lo fanno tornare nel passato a quando si è dovuto operare al cervello:

“Non mi da sintomi di nessun tipo. Non mi ero minimamente accorto come con il tumore al cervello, ma questa ciste mi blocca il respiro al 50% e non me ne rendo conto.”

Potrebbe interessarti anche: Drusilla Gucci svela il retroscena inedito: perché non indossa il marchio di famiglia

Tantissimi fan si sono preoccupati per lui e in poco tempo sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà. Anche la sua fidanzata Drusilla Gucci ha ammesso di essere molto preoccupata per questo intervento. L’ex tentatore, ha poi raccontato:

“Mi faranno un taglio sotto la gola e da dentro arriveranno a togliermi questa cosa. Che non si sa cos’é, ma stiamo lavorando per capire che cosa sia.”

Potrebbe interessarti anche: Drusilla Gucci, la bizzarra confessione sui social: “Una grande scoperta”

Dopo l’operazione ci sarà un esame istologico per scoprire l’origine di questa cisti. Noi non possiamo non fargli un augurio speciale e sperare che questo brutto passi al più presto.