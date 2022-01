Sonia Bruganelli asfaltata dalla Caldonazzo: “Tutto grazie ai soldi di tuo marito”

Sonia Bruganelli asfaltata dalla Caldonazzo. L’insinuazione che ha fatto la showgirl ha indispettito la moglie di Paolo Bonolis che ha risposto sui social per le rime. Ecco cosa è accaduto.

È guerra aperta tra Sonia Bruganelli e Nathalie Caldonazzo. La showgirl ha pesantemente offeso l’opinionista del GF che l’ha zittita tramite i social.

Sonia Bruganelli è la vivace opinionista del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini l’ha scelta per la sua parlantina spigliata, per la sua intelligenza ma in particolare per la sua ironia pungente.

Sempre con la risposta pronta e la battutina che ferisce, la moglie di Paolo Bonolis è l’opinionista più chiacchierata e discussa di questa edizione numero 6 del Grande Fratello Vip.

La scorsa settimana, la Bruganelli ha avuto un confronto acceso con la new entry Nathalie Caldonazzo. Come sappiamo, in casa ormai si sono creati due gruppi: da un lato Katia Ricciarelli con Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Valeria Marini e Giacomo Urtis, dall’altro la Caldonazzo con Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, le principesse Selassié e Manuel Bortuzzo.

Sonia è stata chiamata a pronunciarsi sulla creazione di queste due fazioni e le sue parole non sono state per nulla carine. In particolare, la Bruganelli ha dichiarato che il gruppo capeggiato dalla Caldonazzo, è composto da persone che come lei ancora non hanno avuto successo nel mondo dello spettacolo e che devono ancora fare tanta strada.

La Bruganelli ha punzecchiato soprattutto la Caldonazzo affermando che la showgirl si crede di essere un personaggio noto e famoso ma in realtà è semplicemente una starlette.

La risposta social dell’opinionista lascia senza parole

Sonia Bruganelli senza freni nei confronti di Nathalie Caldonazzo. Dopo la frecciatina al vetriolo, l’ex fidanzata di Massimo Troisi, parlando con alcuni coinquilini e tra questi Barù, ha risposto, seppur con ritardo, alla provocazione della moglie di Paolo Bonolis affermando che tutta la popolarità di cui gode la Bruganelli è dovuta solo ai soldi di suo marito.

Questo commento non è passato inosservato agli occhi dell’opinionista del GF che sui social ha risposto per le rime affermando che è ormai da un pezzo che non è più mantenuta da suo marito ma che il suo successo lo deve esclusivamente a sé stessa.

Come evolverà la situazione tra le due primedonne? Alfonso Signorini affronterà nuovamente questa questione spinosa? Non ci resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello Vip che siamo sicuri, riserverà altre incredibili sorprese.