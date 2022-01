GF Vip, Signorini nel pallone, perde proprio lui: “Abbandonerà prima di subito la casa”

Il famoso conduttore Alfonso Signorini completamente sconvolto per via della decisone di u concorrente del GF Vip 6. Decide di abbandonare definitivamente la casa per non farvi più ritorno.

Gli animi all’interno della casa sono nuovamente accesi. Se l’intervento del conduttore televisivo ha placato per quanto fosse possibile la discussione fra Katia Ricciarelli e Lulù, un nuovo concorrente ha intenzione di riaccendere i fuochi prendendo però in considerazione altri vipponi. La tensione è ormai palese da tempo ed alcuni concorrenti presenti nel programma non riescono a vivere serenamente condividendo la loro quotidianità con alcune persone. Sono ormai alcune settimane che, un concorrente in particolare, riflette sul da farsi. Nelle ultime ore ha preso finalmente una decisone, scelta che farà completamente tremare il conduttore del famoso reality.

In questa sesta edizione abbiamo dovuto dire addio a diversi personaggi a cui tenevamo particolarmente. Uno di questi ad esempio è Aldo Montano, il quale ha stretto un legame meraviglioso con alcuni vipponi. Uno in particolare, ovvero Manuel Bortuzzo. Il ragazzo non ha preso molto bene la decisione dell’amico, infatti ha versato molte lacrime per lui. Lulù, ragazza ufficiale del gieffino, gli è stata accanto per tutto il tempo dandogli conforto e spensieratezza. È giunto però il momento di fare i conti con la realtà.

Alfonso Signorini sconvolto per la grande perdita al GF Vip 6

Il conduttore televisivo ha spronato svariate volte il ragazzo, nel disperato tentativo di convincerlo a prendere decisioni avventate. Per sua sfortuna però, d’ora in avanti, dovrà fare i conti con una scelta ferrea ed irrevocabile. Il vippone Manuel Bortuzzo abbandonerà per sempre la casa del Grande Fratello Vip. Sono molte le motivazioni che il ragazzo ha dato, lo stesso padre si è intromesso ed ha affermato che il suo ritiro è fortemente legati agli allenamenti del campione.

Il vippone ha pensato molto prima di raggiungere questa conclusione, scelta sofferta poiché all’interno della casa lascia l’amore della sua vita. Nonostante questo però, è fermamente sicuro che loro due avranno modo di viversi perfino lontani dalle telecamere quindi lascia il reality completamente spensierato.

Questa sera il gieffino dovrà dire addio ai compagni di percorso ed a tutti gli affetti ed alle abitudini create insieme a loro. Alcune voci però smentiscono questa notizia, queste infatti posticipano la sua uscita dalla casa al prossimo appuntamento serale.