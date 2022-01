Delia Duran e Alessandro Basciano: è passione sotto la doccia | “Guardatela è pazza di lui” VIDEO

La nuova concorrente del GF Vip perde completamente la testa per un vippone. Delia Duran e Alessandro Basciano, passione sotto la doccia, lei è pazza di lui. Ecco l’evolversi degli eventi.

La nuova concorrente è entrata da soli pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip, nonostante questo però la sua presenza ha iniziato a creare scompiglio tra i legami dei Vip. Tutti conosciamo i problemi che legano la nuova vippona alla concorrente di vecchia data Soleil Sorge. Il triangolo amoroso creato da quest’ultima ed il marito della donna, ovvero Alex Belli, è rimasto sulla bocca di tutti per parecchio tempo. Molti sono gli aspetti non chiari alla donna e per questo infatti ha deciso di entrare a far parte del cast del gioco.

Tutti i pronostici prevedevano che la donna si sarebbe scagliata direttamente contro la gieffina Soleil, a quanto pare però lei non è il suo principale obbietto. La relazione con Alex Belli è ormai giunta agli sgoccioli, il loro rapporto è in sospeso per via della decisione presa direttamente alla donna. Quest’ultima infatti vuole conoscere i dettagli dei tasselli mancanti nella storia a lei raccontata da Alex, inoltre è aperta a nuove conoscenze. La vippona infatti ha già messo gli occhi su un vippone in particolare, ovvero il ragazzo di Sophie.

Delia Duran e Alessandro Basciano insieme sotto la doccia, scoppia la passione tra i due al GF Vip

L’entrata della vippona ha completamente destabilizzato Soleil, a quanto pare però la donna ha ben altri scopi. La nuova concorrente pare fortemente attratta dal giovane ragazzo di Sophie. Inoltre i due negli ultimi giorni hanno riscontrato vari problemi e sono arrivati perfino al punto di pensare di troncare nell’immediato la loro relazione.

Questa mattina, mentre tutti i concorrenti stavano facendo colazione, Delia e Alessandro hanno deciso di farsi una doccia, involontariamente si sono ritrovati insieme. Quello che è successo dopo però è davvero impressionante.

La donna infatti non riusciva a togliere gli occhi di dosso dal giovane ragazzo, il quale era solo con degli slip rossi. Mettendo in mostra il suo fisico scolpito pieno di tatuaggi, si è accorto degli occhi indiscreti della donna ma ha continuato a lavarsi senza farsi problemi. Le sue attenzioni lo hanno reso molto contento, d’altronde fa sempre piacere sentirsi desiderati.

D’altro canto la donna ha messo subito in chiaro la situazione, lei è entrata da single ed ha intenzione di viversi al meglio ogni momento. Sotto la doccia ha letteralmente scansionato il corpo del ragazzo, perfino dopo aver indossato l’accappatoio è rimasta ad osservarlo attentamente.