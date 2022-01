Ciambellone mela e cannella: facilissimo in 5 minuti

Se vogliamo fare una colazione sana, il ciambellone con mela e cannella è quello che fa per voi, pronti per fronteggiare il calo di zuccheri del mattino.

Dalle Fuji alle Golden Delicious, dalle Red Delicious alle Granny Smith, senza dimenticare le profumate mele Annurche campane. La varietà di questa buonissima frutta che costella il mondo delle mele, è un capolavoro di biodiversità.

La mela regina della frutta, non solo in inverno

Le possiamo trovare tutto l’anno nei mercati rionali e al supermercato, fanno bella mostra di accatastate sui banchi secondo le loro varietà e colori, nelle loro quattro tipologie, da quelle gialle, a quelle verdi croccanti e un po’ asprigne.

La mela è senza alcun dubbio uno dei frutti con più biodiversità del pianeta, e non occorre andare troppo lontano. Basti pensare alle innumerevoli mele, autoctone e selvatiche che possiamo scoprire in ogni nostra bella regione. E ognuna può vantare con un corredo di aromi unici e irresistibili.

Ciambellone con mela e cannella

Il ciambellone con mele e cannella ha un profumo inconfondibile e un gusto che ha il ricordo della nostra infanzia. Nessuna merendina potrà mai eguagliare una fetta di ciambellone alle mele, che con la torta fa parte di un grande classico della nostra tradizione di sana cucina mediterranea. Ricette alle quali non dovremmo mai rinunciare, in barba a qualunque dieta, la buona novella è che si tratta di un dolce che fa bene oltre ache allo spirito, alla salute.

Che ne dite di provare una fetta di ciambellone con mela e cannella a colazione, accompagnato da una buona tazza di tè verde?

Ingredienti

2 mele

3 uova

60 g. di burro

60 ml. di latte

300 g. di farina 00

1 pizzico di cannella

scorza di un limone bio

150 g. di zucchero semolato

1 bustina di lievito per dolci vanigliato

Preparazione

Dopo aver lavato e sbucciato le mele, queste andranno tagliate a fettine e poste in una terrina con acqua e limone, per non farle annerire, mentre prepariamo l’impasto per la ciambella.

Versiamo in una ciotola le uova con lo zucchero e lavoriamo il tutto con l’aiuto delle fruste elettriche, si unisce il burro ammorbidito e si lavora, unendo a filo il latte. Verdiamo la farina setacciata mescolando bene e unendo la scorza del limone e la cannella.

Siamo pronti a incorporare il lievito, mentre continuiamo a lavorare l’impasto che deve essere fluido. Imburriamo e infariniamo uno stampo per ciambella di circa 22 cm. e inseriamo il composto.

Dopo aver livellato la superfice del ciambellone, poniamo le fettine di mela ea raggio e inforniamo a 180° mettendo lo stampo nella parte del forno a 40 minuti in modalità statico.