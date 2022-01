By

Alex Belli, un annuncio inaspettato lascia tutti senza parole. Il gieffino pronto a diventare papà. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Alex Belli presto papà? Arriva un annuncio inaspettato che ha lasciato il web sgomento. La foto social parla chiaro. Ecco cosa sta succedendo.

Alex Belli, l’inaspettato annuncio sconvolge i fan

Alex Belli è stato uno dei protagonisti più chiacchierati e discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Per oltre 3 mesi ha tenuto alta l’attenzione su di sé per via del triangolo amoroso costruito insieme a Soleil Sorge e alla moglie Delia Duran.

L’ex attore di CentoVetrine e l’influencer italo-americana si sono avvicinati molto nella casa e tra di loro la semplice amicizia che proclamavano all’inizio si è trasformata in qualcosa di più, i due si sono lasciati andare a coccole e tenerezze e anche a momenti di intimità sotto le coperte.

Alex è stato espulso dalla trasmissione per aver violato le regole del gioco ed ora in casa, c’è la moglie. Delia Duran ha annunciato la scorsa settimana di essersi presa una pausa dal marito per cercare di capire se il loro rapporto può avere una seconda possibilità.

Mentre la modella venezuelana è nel bunker di Cinecittà, fuori, il marito ha fatto un annuncio che ha lasciato il web senza parole. Ecco che cosa ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

L’ex gieffino pronto a diventare papà

La vita sentimentale di Alex Belli è stata caratterizzata da alti e bassi. In passato è stato sposato con la modella Katarina Raniakova ma la loro relazione è giunta al capolinea per via dei numerosi tradimenti di lui.

Ha avuto poi una relazione con la modella marocchina Mila Suarez ma anche il loro rapporto è terminato bruscamente. Attualmente è sposato con la modella venezuelana Delia Duran e i due sono in una pausa di riflessione per via dei tanti problemi che hanno avuto a seguito della partecipazione del fotografo al GF.

Alex ha confessato più volte di avere un unico grande desiderio, diventare papà. Con la sua ex moglie non è riuscito a costruire una famiglia e a quanto pare, anche con Delia i figli faticano ad arrivare.

Si è parlato in passato di un problema ormonale di cui soffrirebbe il bell’attore e che gli impedirebbe di procreare. Nelle ultime ore, l’ex gieffino ha sconvolto però tutti pubblicando su Instagram una foto che ha lasciato senza parole.

Nell’immagine in questione si vede Belli tenere in braccio un meraviglioso bambino. La didascalia che accompagna questa foto è straordinaria. Alex afferma che diventare genitore è una vocazione, un dono che il Signore ti dà permettendoti di trasmettere amore e vita ai figli.

Non sappiamo l’origine di questo scatto ma possiamo dire che qualche anno fa, il fotografo ha visitato un orfanotrofio in Kenya e molto probabilmente questa foto è stata scattata lì. Tantissimi sono i commenti affettuosi arrivati all’attore e molti hanno affermato che l’ex gieffino sarebbe sicuramente un ottimo papà.