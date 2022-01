Brutte notizie per i concorrenti del GF Vip, Soleil ed Urtis, pagheranno a peso d’oro per le loro azioni. Ecco cosa è successo all’interno della casa del programma.

I due concorrenti sono notevolmente legati, nonostante Giacomo sia entrato dopo molti più mesi rispetto alla vippona Sorge. Hanno trovato subito una certa sintonia e, legando molto, sono finiti perfino a condividere lo stesso letto. I due, all’interno della casa rappresentano un tassello importantissimo poiché possiedono le redini del gioco. In questi ultimi giorni però di certo non stanno facendo una bellissima figura. Il pubblico tutto ha completamente cambiato idea sui due gieffini, i quali inizialmente erano i preferiti. Tutti si sarebbero aspettati un percorso lineare e tranquillo da parte di entrambi, ricordiamo inoltre che Giacomo è entrato in coppia con Valeria Marini.

Quest’ultima infatti, vedendo i diversi comportamenti che non le sono piaciuti particolarmente, ha chiesto agli autori del Grande Fratello se potesse scoppiarsi da lui. In questi ultimi giorni i concorrenti hanno dimostrato di non essere realmente all’altezza della aspettative che il pubblico aveva riposto in loro. Si sono infatti uniti alla tanto odiata Katia Ricciarelli, quest’ultima ormai non vanta una reputazione onorevole.

Soleil e Urtis, guai in vista al GF Vip

Come ben saprete la cantante soprana nelle ultime settimane ha fatto fuoriuscire dei lati del suo carattere che prima d’ora non avevamo mai visto. Purtroppo per lei però, questi suoi lati caratteriali non sono piaciuti davvero a nessuno. Ha infatti iniziato una lunghissima discussione con i vari concorrenti, con una in particolare. Miriana è stata definita della donna come: una poco di buono, una scansa fatiche, una mangia uomini sempre alla ricerca del prossimo “numero”. Per vi di queste parole Katia Ricciarelli si è beccata una diffida da Pago.

L’ex marito di Miriana però non solo si è schierato contro Katia Ricciarelli, a ricevere le sue critiche sono stati anche i vipponi Soleil ed Urtis. Loro hanno infatti più volte insinuato che Miriana, molti anni fa, si faceva mantenere da un uomo sconosciuto con il quale avrebbe consumato un rapporto sessuale solo per un semplice paio di scarpe.

Sentendo queste parole Pago ha perso la testa ed ha fatto partire una diffida perfino nei loro confronti. Quando Miriana uscirà dal reality, poi potrà partire la denuncia nei confronti dei diretti interessati.