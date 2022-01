By

A partire da oggi, 15 gennaio, ci sarà una novità alla trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Vediamo di cosa si tratta.

La novità è stata fortemente voluta da Pier Silvio che ha deciso di stravolgere la trasmissione di Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin e Verissimo

Nella puntata di oggi, 15 gennaio, condotta come sempre da Silvia Toffanin, andrà in onda una novità per il programma che farà particolarmente piacere ai fan. Si tratta di una collaborazione fortemente voluta da Pier Silvio.

Nel pomeriggio, i telespettatori potranno guardare gli ospiti della trasmissione tra cui spicca il nome di Andrea Iannone, pilota di MotoGp. E’ la prima volta che il motociclista è ospite in una trasmissione televisiva e rilascia un’intervista.

In scaletta spicca la celebrazione dei trent’anni del Tg5. Per farlo, saranno ospiti in studio Simona Branchetti, Susanna Galeazzi e Roberta Floris.

Tra gli altri ospiti Clizia Incorvaia con Paolo Ciavarro oltre ad Ambra Sabatini l’atleta paralimpica che ha vinto i 100 metri a Tokyo.

La novità in casa Verissimo

A partire dalla puntata di oggi pomeriggio, la conduttrice presenterà una novità. Si tratta di una vera e propria collaborazione tra lei e Maria De Filippi. In pratica, Verissimo andrà dietro le quinte di C’è posta per te, raccontando da vicino le storie dei protagonisti che faranno la trasmissione serale del sabato di Canale 5.

La Toffanin avrà il compito di svelare cosa è successo ai protagonisti dopo l’apertura della celeberrima busta nel corso del seguitissimo programma. Saranno i diretti interessati, ospiti di Verissimo, a raccontare com’è andata.

Oggi si inizia con la storia di Fernando, Susanna e Giada. Un’idea, quella di fondere i due programmi, che avrebbe lo zampino di Maria De Filippi. Se non vuoi perdere l’immancabile dietro le quinte, sintonizzati sabato e domenica a partire dalle 16:30.