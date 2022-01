Signorini, gaffe tremenda mentre parte la diretta: lo fissa mentre si fa la doccia | Il fidanzato se lo guarda da casa

Il grande conduttore Alfonso Signorini ne combina un’altra delle sue e fa una gaffe pazzesca in diretta televisiva al GF Vip 6. Ecco cosa è successo realmente.

In questa sesta edizione abbiamo assistito ad innumerevoli scene che hanno suscitato molti dubbi nelle menti dei telespettatori del programma. Il comportamento del conduttore televisivo inoltre ha scatenato un vero putiferio sul suo nome. Perfino i grandi volti dello spettacolo hanno espresso chiaramente il loro pensiero negativo nei suoi confronti. Svariate sono le battute riservate ai concorrenti del reality che hanno fatto insospettire ed infastidire il pubblico stesso. I suoi interventi infatti sono stati considerati inutili e soprattutto irrispettosi nei confronti di tutti coloro che partecipano al programma.

Come ben saprete il conduttore televisivo, prima di ogni puntata in diretta televisiva appare in TV comunicando gli argomenti che verranno poi trattati in serata. Prima della scorsa puntata come suo solito fare ha comunicato al pubblico il tutto, prima di far ciò però ha fatto una gaffe impressionante. Tutti si sono accorti infatti di ciò che stava facendo lui stesso, il quale non si era accorto di essere ripreso dalle telecamere che mandavano in onda la diretta.

Alfonso Signorini gaffe impressionante in diretta televisiva. Ecco di cosa si tratta

Non è di certo la prima volta che il conduttore viene pizzicato ancor prima di accorgersi di essere già in onda. I suoi atteggiamenti delle volte possono essere alquanto fraintendibili infatti alcuni telespettatori hanno ipotizzato che in realtà vi sono molti legami fra lui ed i concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Prima ancora dell’appuntamento serale il conduttore è apparso in diretta in tutte le televisioni italiane comunicando gli eventi che avrebbe trattato in puntata. Tutto nella norma se non fosse che appena la diretta è iniziata il conduttore era molto attento nell’osservare alcuni movimenti di un concorrente in particolare.

Il diretto interessato è proprio Alessandro Basciano che, non essendo al corrente del tutto stava semplicemente facendo una doccia in santa pace. Ovviamente il ragazzo portava solo gli slip e stava facendo scorrere l’acqua sul suo corpo. Il famigerato conduttore televisivo ha letteralmente ispezionato ogni centimetro di pelle del vippone Basciano non accorgendosi di essere ripreso.

I suoi collaboratori, vedendolo molto attento nell’osservare dettagliatamente il fisico scolpito del gieffino lo hanno quindi avvertito di essere in diretta. Lui si è prontamente scusato per questa sua mancanza ed ha poi ironizzato sul tutto scoppiando poi in una fragorosa risata.