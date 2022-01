L’Eredità, scomparsa da tempo Samira: Flavio Insinna preoccupatissimo per la Prof

Nel game show di Rai 1, L’Eredità, sono diversi giorni che non si hanno più notizie dell’amata professoressa Samira Lui, tanto che tra il pubblico si cominciano a fare supposizioni circa la sua scomparsa.

Sembra essere sparita dalla trasmissione L’Eredità, il famoso quiz della Rai, ora tra i tanti telespettatori ci si domanda dove sia finita la bella valletta.

L’Eredità: che fine ha fatto Samira Lui?

Entrano nelle nostre case attraverso il televisore e piano piano, con il tempo si conquistano un posto nel nostro quotidiano. Per questo quando un volto noto e amato, all’improvviso sparisce dai teleschermi ci si interroga circa il suo essersi “eclissato”…

È quanto accaduto alla bella professoressa Samira Lui, che all’interno del game-quiz di Rai 1 ha saputo conquistarsi la simpatia del pubblico e del conduttore Flavio Insinna che di recente si è lasciato andare ad un commento un po’ sibillino:

“Sei sempre nei nostri pensieri”

senza per altro aggiungere chiarimenti in merito a quanto affermato. Samira assente fin dalla puntata post-Epifania potrebbe far pensare ad un’assenza dovuta al Covid, ma non se ne ha certezza.

L’unica cosa certa è che al suo posto ora abbiamo il primo professore uomo dello show, Andrea Cerelli, che al momento ha preso il suo posto.

Il successo dei game-quiz sulla Rai

In Italia abbiamo una lunga storia legata ai programmi a quiz, che vanno da quelli musicali al telequiz a coppie.

“Lascia o Raddoppia?”, con il grande Mike Buongiorno è stato il primo vero quiz a cui abbiano partecipato i più svariati concorrenti.

Fino ad arrivare a quelli più recenti come : “Chi vuole essere milionario?” e “Affari tuoi”, oltre quello alla cui conduzione c’è il simpaticissimo Flavio Insinna con “L’eredità.

A fare dei programmi a quiz un programma di successo, concorrono anche personaggi di ‘contorno’ quali le vallette che hanno contribuito a rendere più completo questo tipo di programma.

Riguardo la sparizione di Samira, non è possibile smentire o confermare alcun tipo di illazione, anche perché perfino il conduttore e la stessa Samira, hanno fornito alcuna spiegazione.