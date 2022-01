Il Volo, Ignazio Boschetto dopo il successo con il gruppo riparte da lei “È tempo di andare”

Il famoso cantante de “Il Volo”, Ignazio Boschetto, ha deciso di intraprendere una nuova avventura per questo nuovo anno. Lui non è solo, è in buona compagnia!

In questi ultimi giorni vi abbiamo parlato spesso del famosissimo gruppo che ha spopolato ormai in tutto il mondo. Il loro trionfo avvenne molti anni fa e da allora insieme hanno poi conquistato il palcoscenico di ogni evento aggiudicandosi una fama Globale che frutta loro parecchia notorietà, oltre ovviamente ad innumerevoli somme di denaro. Loro sono tre ragazzi che per anni hanno ricorso il sogno di sfondare nel mondo della musica rivoluzionando un po’ la situazione. I loro brani infatti sono molto diversi dalli pezzi commerciali scritti e poi cantati dai vari artisti solo ed esclusivamente con lo scopo di ottenere innumerevoli vendite.

Loro infatti sono notevolmente legati alla melodia in sé, non amano infatti strafare e creare brani che potrebbero essere utilizzati ad esempio nei vari locali. Loro appartengono infatti alla vecchia scuola, quando la musica trasmetteva vere emozioni e sensazioni uniche. Da quando hanno iniziato a scalare i gradini del successo i tre grandi cantanti non si sono mai allontanati ed hanno continuato per la loro strada portando a casa successi su successi. Qualcosa però in questi ultimi mesi è cambiato, il giovane ragazzo infatti ha deciso di dare una svolta alla sua vita.

Ignazio Boschetto, famoso cantante de “Il Volo” cambia completamente direzione

Come ben saprete, quando si diventa un personaggio di un certo calibro, il pubblico è notevolmente interessato alla vita privata dei diretti interessati. Non solo quella professionale ma perfino quella personale e sentimentale. Loro sono stati e sono tuttora gli idoli di molti giovani e sono svariate le donne che hanno sperato di poter conquistare almeno uno dei membri del trio. Sfortunatamente per loro però due dei cantanti sono già occupati.

Ignazio infatti è felicemente fidanzato da ormai molto tempo e per questo nuovo anno ha deciso di cambiare completamente vita. Tutti ormai sappiamo che la relazione con la famigerata influencer Ana Paula Guedes sta procedendo a gonfie vele.

Negli ultimi giorni il ragazzo ha augurato a tutti un buon inizio dell’anno, condividendo sui propri profili social uno scatto con la fidanzata. In molti pensano che a breve potremo assistere al grande passo, sarà vero? Non ci resta che attendere ed aspettare l’evolversi degli eventi.