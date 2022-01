Gigi D’Alessio, dopo anni spunta fuori il ‘gemello’ segreto: “Due gocce d’acqua”

Dopo innumerevoli anni di carriera spunta finalmente fuori il gemello del famoso cantante Gigi D’Alessio. I fan sono letteralmente sconvolti dall’incredibile somiglianza.

In questi ultimi giorni abbiamo parlato molto sulla vita privata del famoso cantante napoletano. Il tutto è stato reso possibile perfino grazie alla partecipazione del figlio LDA al famigerato programma televisivo condotto da Maria De Filippi. LDA, ovvero Luca D’Alessio, ha deciso di partecipare al famigerato talent così da poter dare prova del suo talento. Ha infatti più volte affermato che il ragazzo vuole essere identificato come un semplice ragazzo qualunque e non come il figlio del famoso cantante. Farà un percorso lineare e darà prova del suo talento e dalla suo buona volontà, guadagnandosi ogni minimo successo.

Il nome del cantante in questo periodo è sulla bocca di tutti non solo per le buone intenzioni del figlio, ma bensì per le parole dette dalla sua ex storica. Anna Tatangelo, in questi ultimi mesi, ha più volte affermato che i sentimenti che provava per il famoso cantante, i quali dovrebbero essere svaniti da tempo ormai, sono tuttora vividi dentro di lei. Oggi però, i due non saranno argomento di discussione, il principale scoop di oggi è proprio il fratello gemello del famoso cantante.

Gigi D’Alessio ed il fratello gemello spuntato fuori: sono identici

Nelle ultime ore, sul web, sta circolando un video che ritrae il fratello gemello del cantante. Nessuno era a conoscenza della sua esistenza eppure, come se niente fosse, è spuntato fuori dal nulla senza dare spiegazione alcuna. Lui si chiama Ivan ed è praticamente identico all’uomo, padre di LDA. Il pubblico italiano si è accorto della sua esistenza grazie al suo intervento in un rinomato programma televisivo.

Il programma in questione è proprio Avanti Un Altro, questo permette ai concorrenti di giocare individualmente per potersi aggiudicare un montepremi davvero allettante. Il conduttore televisivo Paolo Bonolis non credeva ai suoi occhi quando ha visto dirigersi verso di lui l’uomo.

In realtà fra i due non vi è alcuna parentela ma la somiglianza ha letteralmente messo in crisi tutto il pubblico presente all’interno dello studio e tutti coloro che seguivano il programma da casa.

Ma sono uguali 🤭 pic.twitter.com/mKtufObC2A — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 13, 2022

Lui stesso si è fatto una fragorosa risata quando hanno pensato che fosse il vero Gigi, successivamente però ha semplicemente proseguito il suo percorso giocando per 165 mila euro.