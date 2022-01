GF Vip, la verità su Miriana finalmente a galla: “È fidanzata con una donna”

Spunta finalmente tutta la verità riguardo la vippona del GF Vip, Miriana, a galla la presunta relazione con una donna. Ecco tutti i dettagli secondo quanto rivelato. Chi è lei?

Negli ultimi giorni la vippona è stata la protagonista di innumerevoli discussioni. L’abbiamo vista prendere le difese delle povere Principesse, criticate ingiustamente dalla gieffina Katia Ricciarelli. Sul suo conto conosciamo praticamente ogni dettaglio, può capitare però che delle volte qualche piccole sfaccettature sfuggano agli occhi attenti dei fan. In molti seguono il suo percorso non perdendosi neanche un secondo delle riprese in è la protagonista indiscussa. Inizialmente la vippona è stata fortemente criticata dal pubblico da casa poiché questi non conoscevano il vero carattere della donna. Con il passare del tempo infatti si è aggiudicata la stima ed il rispetto di molti.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip ha creato molti legami, uno in particolare, per il quale ha subito innumerevoli critiche e giudizi negativi sulla sua persona. Stiamo parlando dell’ormai ex vippone Biagio, il quale ha lasciato il segno in questo suo percorso, aprendosi una breccia nel suo cuore. La loro relazione andava a gonfie vele, successivamente però l’uomo ha dovuto abbandonare definitivamente il programma televisivo perché votato dal pubblico. Questa spiacevole notizia ha suscitato molto sconforto e disagio nella donna che, senza di lui non sente di vivere al meglio quest’incredibile esperienza.

Miriana in realtà ha una relazione con una donna?

Da quando il suo unico amore ha lasciato la casa, la vippona ha vissuto momenti di crisi poiché non si sentiva accettata dal resto del gruppo. I concorrenti presenti all’interno della casa infatti inizialmente non le hanno dato molta retta, tranne ovviamente le sue compagne di stanza. Fortunatamente però, qualche puntata fa, ha varcato la soglia della porta rossa un nuovo concorrente con il quale ha poi instaurato un bellissimo rapporto.

Lei si chiama Nathaly ed ha un carattere particolare, sono molti gli aspetti che le accomunano e per questo infatti si sono trovate molto bene insieme. Le due hanno stretto un rapporto così intimo tanto da far dubitare per i sentimenti rivolti all’ex vippone Biagio. Le due dormono insieme, pranzano insieme e non si allontanano un attimo. A lanciare la bomba è proprio la diretta interessata.

Nelle ultime ore le due erano in stanza con Sophie e Alessandro. Miriana era sul letto e Nathaly si stava truccando. La vippona, senza alcun motivo preciso ha affermato che lei, da oggi, è fidanzata con una donna. La vippone che le stava accanto ha chiesto curiosa di chi si trattasse. Lei ha prontamente risposto che in realtà si trattava di lei. Sentendo le sue parole Nathaly le è saltata addosso, abbracciandola forte.