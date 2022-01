UeD, il cavaliere Diego scomparso: che fine ha fatto? L’inquietante retroscena

Che fine ha fatto il famoso cavaliere Diego? Scomparso da UeD senza alcuna spiegazione, i retroscena sono davvero inquietanti. Ecco tutto ciò che è successo all’uomo.

Il rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, Uomini e Donne, offre la possibilità ai single di tutte le età di trovare l’amore. Sono numerose le coppie che hanno partecipato al dating show ed hanno finalmente trovato l’amore della loro vita. Queste ultime tutt’oggi condividono la propria quotidianità nonostante gli innumerevoli anni passata dalla scelta. Per alcuni però non è affatto semplice trovare la propria anima gemella, e per questo infatti non hanno mai potuto avere il loro lieto fine.

Sono svariati i personaggi che decidono di intraprendere questo percorso carichi di buona volontà e speranza per poi tornare a casa senza notare alcun cambiamento nella propria vita. Sono davvero poche le volte in cui la conduttrice Maria De Filippi perde le staffe e spedisce qualcuno a casa. Nonostante la rarità di questi momenti non significa che questi siano unici. A quanto pare infatti la scomparsa del cavaliere è profondamente legata alla scelta della conduttrice televisiva. Non ci resta quindi che entrare nel dettaglio per capire a pieno l’evolversi dei fatti accaduti.

Diego Tavani scompare da UeD: ecco il reale motivo della sua assenza nel programma televisivo

A quanto pare la sua scomparsa non ha destato alcun sospetto nel programma, questo potrebbe essere infatti la conferma di ciò che presto vi riveleremo. L’uomo, il quale ha preso parte al torno over da ormi molto tempo, è del tutto sparito senza alcun motivo apparentemente valido. Il cavaliere aveva intrapreso un percorso insieme alla famosa Ida Platano, la quale è nel programma ormai da diversi anni. Nonostante le fantastiche aspettative, gli eventi si sono evoluti in modo completamente diverso da quello desiderato.

Abbiamo visto infatti l’uomo scontrarsi ferocemente con la donna, durante il litigio sono molte le parole sgradevoli volate. I due non si sono infatti sprecati di utilizzare un linguaggio consono al programma, nonostante questo però Ida è ancora una dama del dating show. Secondo quanto si vocifera, la stessa Maria De Filippi si è intromessa nel percorso dell’uomo.

Potrebbe interessarti anche: UeD, colpo di scena: Ida Platano ritorna tra le braccia di un ex cavaliere

La conduttrice, secondo quanto si vocifera, avrebbe cacciato il cavaliere per via delle inaccettabili parole usate contro Ida. Bisogna però ricordare che le puntante che vediamo in onda sono state registrate nei primi giorni di dicembre. In quel periodo l’uomo è risultato positivo al covid-19. La sua assenza è dovuta solo ad una positività? Non ci resta quindi che attendere e capire cosa è realmente successo.