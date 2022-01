Sabrina Ferilli, perché non ha avuto figli? Dopo anni il motivo rimasto nascosto

By

Sabrina Ferilli, la bravissima attrice romana fa una confessione sulla sua vita, ecco cosa ha detto l’attrice.

Sabrina fin da giovanissima sogna il mondo dello spettacolo. La Ferili debutta infatti giovanissima nel mondo del teatro con una piccola compagnia della Capitale.

La Ferilli lascia ben presto il mondo del teatro per dedicarsi al grande e piccolo schermo. Sarà infatti protagonista di numerosi film e fiction che accrescono la sua carriera e proiettano l’attrice nel mondo delle grandi stelle del cinema. Dal 2013 entra a far parte come giudice all’interno del noto programma Amici, condotto da Maria De Filippi, con la quale è anche molto amica. Al fianco della De Filippi è anche a capo della giuria popolare nel programma Tu Si Que Vales.

Bella elegante ed autoironica, Sabrina Ferilli è entrata nel cuore del pubblico di telespettatori Italiani che la considera ormai una delle icone del cinema e della televisione nostrana, forse anche perché incarna perfettamente la tipica donna Italiana e mediterranea, amante della pasta all’Amatriciana e delle buone letture

.Per quanto riguarda la sua vita privata Sabrina non ama parlarne troppo, dopo la fine del matrimonio con Perone la Ferilli si è legata sentimentalmente e poi sposata con il manager Flavio Cattaneo.

Sabrina Ferilli, la scelta di non avere figli.

Sabrina non ha mai avuto figli. In una recente intervista la showgirl e presentatrice televisiva è ritornata sull’argomento spiegando le scelte e le motivazioni personali che l’hanno portata a questa scelta. La Ferilli in particolare ha affermato che la sua scelta è stata dettata da un desiderio di indipendenza, e di volersi circondare di pochissime persone ma davvero importanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)



Certo, è anche vero che la Ferilli ha provato ad adottare un bambino, ma come lei stessa ha ammesso il procedimento non è andato a buon fine. La Showgirl ha però affermato di essersene ormai fatta una ragione. Insomma, Sabrina Ferilli si dice oggi pienamente soddisfatta della sua vita e consapevole di aver fatto scelte importanti e anche rinunce importanti, ma sempre mantenendosi coerente rispetto a quelli che sono i suoi desideri.