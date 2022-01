Raffaella Fico, com’è diventata la figlia avuta con Balotelli? Bella è dir poco

Raffaella Fico ha una figlia nata dall’unione con il calciatore Mario Balottelli. Pia, questo il suo nome, ha 9 anni. Vediamo com’è diventata.

La bimba è nata fuori da un’unione legale e Raffaella Fico ha lottato tanto per far sì che Mario Balottelli si prendesse le sue responsabilità.

La figlia di Raffaella Fico

La show girl Raffaella Fico è tornata sotto i riflettori per via della sua partecipazione all’ultima edizione del Gf Vip. Anche se la sua permanenza nella casa è durata poco, la Fico ha avuto modo di mostrare la sua personalità

In particolare, si è scontrata spesso con Soleil Sorge. La giovane influencer italo americana ha spesso apostrofato la Fico con una parola inglese che è poi finita sulla bocca di tutti. Mentre la Sorge diceva che la parola era usata come intercalare, la Fico ha sostenuto tutt’altro. Appoggiata in studio dalla Volpe, si è trovata contro, invece, la Bruganelli.

Nella casa la vita della Fico non è stata facile anche perché sentiva molto la mancanza della figlia Pia Balottelli.

Com’è oggi

Nata nel dicembre del 2012 a Napoli, Pia Balotelli ha ora nove anni. Una gravidanza annunciata nel luglio del 2012 dalla showgirl ma il calciatore ha sempre messo in dubbio le sue parole, anche dopo la nascita della bambina. E’ stata la Fico ad insistere, a recarsi a Londra per fare in modo che Mario la riconoscesse. Benché non stiano più insieme, Balotelli si è preso le sue responsabilità.

La bimba oggi è bellissima e viene spesso mostrata da Raffaella attraverso i suoi social. Sembra che sui suoi tratti si mescolino alla perfezione quelli della mamma e quelli del papà. La Fico, durante il Gf Vip ha raccontato che la figlia è stata spesso oggetto di commenti razzisti da parte dei suoi coetanei.

Qualche anno fa, papà Mario l’ha portata con se in campo prima di una partita con il Brescia di cui era attaccante. La partita si disputava a Napoli, dove Pia vive con la mamma.