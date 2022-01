Questi alimenti fanno male, non bisogna mai esagerare | Provocano tumori

La lotta ai tumori ha mostrato come molti alimenti fanno male, se vengono assunti in maniera frequente, e che sarebbe meglio limitarne la presenza sulle nostre tavole.

Le scelte del nostro stile di vita influiscono proporzionalmente e direttamente sulla probabilità di ammalarsi.

Abitudini alimentari

Tra tutte le abitudini che si tende ad adottare, quelle alimentari giocano un ruolo fondamentale e a lungo andare aumentare o meno le probabilità di ammalarsi.

Una dieta sana e semplice consente di ridurne in maniera sostanziale la percentuale di andare incontro a quel mostro chiamato tumore.

Ovviamente concorrono anche elementi quali la genetica e dove viviamo. Nel caso siano presenti in famiglia altri casi occorre prestare maggiore attenzione, e agire sulla prevenzione.

Quali alimenti fanno male se assunti in eccesso

Circa le abitudini alimentari, la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, ha fornito la propria risposta sull’argomento.

Riguardo le domande più ricorrenti a proposito degli alimenti che aiutano a prevenire il cancro ha risposto in modo negativo.

Sembra ce non esistano alimenti in grado da fare da scudo a queste aggressioni. Questo perché la ricerca ha evidenziato che la relazione tra alimentazione e cancro alquanto complicata da dimostrare.

Tuttavia il consiglio consiste nel: seguire una dieta varia ed equilibrata, non fumare e fare regolare esercizio fisico.

Inoltre è visionabile sul portale dell’associazione, alcuni che potenzialmente sono dannosi in quanto rientrano in quelli che tra gli alimenti fanno male.

Per la loro incidenza, riguardo lo sviluppo di possibili tumori la carne rossa e l’alcool, sono i principali a cui prestare attenzione. In merito sul sito della Fondazione AIRC si può leggere che si tratta di alimenti da consumare senza mai esagerare.

Dell’abuso di carni rosse e alcol non si parla mai abbastanza, per questo viene evidenziato dalla Fondazione che: “Alcuni alimenti come carni rosse e alcol, se consumati in eccesso, possono accrescere il rischio individuale per alcuni tipi di cancro”.