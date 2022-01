Gianni Sperti, conoscete la sorella? È bellissima: “Dovrebbe metterla sul trono”

L’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti non è figlio unico. L’ex ballerino, infatti, ha una sorella di una bellezza davvero stupefacente.

La sorella di Gianni Sperti si chiama Cinzia e il 14 gennaio è il suo compleanno.

Gianni Sperti contro la sua ex

L’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti è tornato sotto i riflettori per via di alcune affermazioni che sono state fatte dalla sua ex moglie Paola Barale. Con la conduttrice, l’ex ballerino è stato sposato dal 1998 fino al 2002.

Durante l’ospitata a Verissimo, Paola Barale è tornata a parlare dell’ex marito. A Silvia Toffanin la conduttrice ha dichiarato che, il suo matrimonio arrivò al capolinea, a causa di diverse mancanze. La prima mancanza è stata l’assenza totale di verità da parte del ballerino.

La Barale ha affermato anche che non è stata in grado di mantenere rapporti con i suoi ex. Non è accaduto con Gianni e non è accaduto con Raz Degan, contrariamente a quanto si creda. Sui social Sperti non ha mancato di replicare sui suoi social. Egli ha notato dall’ex moglie una grande mancanza di rispetto.

Chi è Cinzia Sperti

Al di la delle vicende sentimentali, non tutti sanno che l’opinionista di Uomini e Donne sin dal 2003, ha una sorella. Si chiama Cinzia Sperti ed in occasione del suo compleanno, il 14 gennaio, il fratello non ha mancato di fare gli auguri alla bellissima sorella.

Cinzia ha gli occhi di ghiaccio, una chioma fluente ramata e delle labbra molto carnose. Colori che la farebbero sembrare molto lontana dal fratello. Oltre lei, Gianni ha due fratelli: Enzo e Luciano che lo hanno reso zio per cinque volte.

In comune con il fratello, Cinzia ha la passione per la danza. Insieme, infatti, si iscrissero ad una scuola di rock and roll che poi chiuse. A Pulsano, poi ne aprì un’altra e sia Gianni che la sorella poterono coltivare ancora la loro passione.