Rania di Giordania, com’era la principessa prima dei ritoccchi: “Non sembra lei” | FOTO

Rania di Giordania, la ricordate prima dei ritocchini? Oggi non sembra lei. La sovrana è davvero irriconoscibile.

Rania di Giordania sembra un’altra persona. La regina si è sottoposta ad una serie di ritocchini estetici e appare completamente diversa. L’avete mai vista prima della chirurgia? La trasformazione è clamorosa.

Rania di Giordania prima della chirurgia estetica

Rania di Giordania è la regina più stilosa e trendy che il mondo abbia mai visto. Laureata in Gestione d’impresa presso l’Università Americana d’Egitto, prima di sedere sul trono, ha lavorato in società finanziarie importanti e addirittura per la Apple.

La sua vita cambia definitivamente nel 1993 quando incontra il re di Giordania. Tra loro è stato un colpo di fulmine. Nello stesso anno i due fidanzati sono convolati a nozze. Donna dalla bellezza straordinaria, Rania ha anche un cuore d’oro.

La regina si batte portando all’attenzione internazionale problemi e questioni sociali importanti come la protezione di donne e bambini, l’inserimento dei disagiati e delle classi svantaggiate nel mondo della scuola e del lavoro e finanziando personalmente progetti economici rilevanti per il suo Paese.

La sovrana di Giordania è sicuramente una icona di stile, imitata anche da altre regnanti come Letizia di Spagna che spesso si ispira a lei per ricopiarne i look. La regina si è sottoposta però a qualche ritocchino di troppo. L’avete mai vista prima della chirurgia estetica? Era completamente diversa.

L’incredibile trasformazione della regina

Rania di Giordania ha 51 anni eppure sembra ancora una ragazzina. Qual è il suo segreto? La chirurgia plastica! La regina di Giordania si è sottoposta anche recentemente ad alcuni ritocchini estetici che hanno però completamente trasformato il suo viso.

La sovrana si è rivolta ad una clinica estetica per fare un lifting facciale. La sua dottoressa di fiducia, Barba Martìnez, ha raccontato ad un periodico spagnolo che la regina ha disteso la pelle e rimpolpato le rughe, il tutto per la modica cifra di 9000 euro. Ma non è tutto.

Rania si sottopone frequentemente a trattamenti di ringiovanimento facciale per apparire sempre bellissima e giovane. Qualcosa però recentemente è andato male. Dopo l’ultimo ritocchino estetico, la regina è apparsa in pubblico completamente diversa.

Rania ha preso parte ad un importante evento del suo Paese e ha lasciato tutti a bocca aperta. La donna si è mostrata con la pelle particolarmente rimpolpata e la fronte totalmente stirata. Sembrava un’altra persona.

La regnante oltre al lifting, ha optato anche per delle iniezioni di vitamina che hanno conferito alla sua pelle un aspetto più giovane e radioso. Molti ritengono però che Rania questa volta abbia decisamente esagerato.