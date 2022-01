Paola Barale, altro che Gianni Sperti: “Le ha soffiato il ragazzo a Belen”

Paola Barale ha soffiato il ragazzo a Belen Rodriguez. Altro che Gianni Sperti. Ecco che cosa è accaduto. Te lo raccontiamo noi.

Paola Barale ha rubato il fidanzato a Belen Rodriguez. I social la incastrano. Ecco tutto quello che sappiamo su questa contorta vicenda. I dettagli.

Paola Barale ha soffiato il ragazzo a Belen

Da qualche settimana non si parla che di lei, di Paola Barale. La bellissima showgirl italiana è tornata a far parlare di sé a seguito dell’intervista rilasciata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin.

Nella lunga chiacchierata confidenziale che la bionda si è concessa con la compagna di Pier Silvio Berlusconi, si è totalmente spogliata parlando della sua vita professionale ma anche di quella privata.

La Barale ha affrontato una questione spinosa come il rapporto con i suoi ex compagni con i quali non ha più contatti. Come sappiamo, Paola è stata sposata, seppur per pochissimo tempo, con l’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti.

Il loro matrimonio è naufragato per divergenze caratteriali ed esigenze di coppia differenti. Ha avuto poi una lunga relazione con il modello israeliano Raz Degan ma anche con lui le cose non sono andate bene. Attualmente sembra che il suo cuore è tornato a battere per un altro uomo, lo stesso che appartiene però a Belen.

Paola e Belen innamorate dello stesso uomo

Paola Barale è nell’occhio del ciclone. La bionda showgirl sta facendo tanto parlare di sé, ultimamente, per via del suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese, il compagno (o ex?) della meravigliosa Belen Rodriguez.

La Barale ha dunque soffiato il fidanzato alla bellissima argentina? Che tra Antonino e Belen le cose non vanno bene già da un po’ di tempo è cosa ormai risaputa. I due pare che non vivano più nemmeno sotto lo stesso tetto.

Hanno mantenuto rapporti civili, si mormora, solo per Luna Marì, la pargoletta nata lo scorso luglio da quello sembrava un amore folle e passionale. Da mesi si dice che Spinalbese abbia tradito la sua compagna con un’altra donna famosissima. Che si tratti proprio della Barale?

I social, intanto, parlano chiaro. Molti follower hanno notato un frequente scambio di like tra la la showgirl italiana e il fotografo. Lui ha commentato la scorsa settimana l’intervista che la Barale ha rilasciato a Verissimo.

Lei, invece, ha ricambiato il favore lasciando un cuoricino sotto un video che il fotografo ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Questa segnalazione è stata pubblicata anche da Deianira Marzano. Che ci sia davvero del tenero tra di loro? Per il momento non possiamo dare nulla per certo ma prevediamo ulteriori sviluppi su questa vicenda.