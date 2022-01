Michelle Hunziker senza freni, decide di farlo: “L’ha detto davvero?”

By

Michelle Hunziker senza freni decide di farlo. Ecco che cosa ha detto la conduttrice. Pubblico senza parole.

La bella svizzera lascia tutti a bocca aperta. Ecco che cosa ha dichiarato davanti al pubblico, fan increduli.

Michelle Hunziker senza freni

Tra le conduttrici più amate del piccolo schermo c’è Michelle Hunziker. La bella svizzera ha iniziato la sua carriera da giovanissima e ancora oggi continua a riscuotere un incredibile successo.

La sua straordinaria simpatia, la sua bellezza ma soprattutto la sua risata contagiosa, hanno reso la Hunziker una delle donne della televisione italiana più amate dai telespettatori.

L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha condotto trasmissioni di grande successo. Ormai da diversi anni siede dietro al bancone di Striscia la notizia con il simpaticissimo gigante buono della televisione, Gerry Scotti.

Ha condotto con grande successo anche quest’anno la trasmissione musicale All together now che ha tenuto compagnia al pubblico fino a Natale ed è stata al timone anche di un altro programma Mediaset dal titolo Vuoi scommettere?.

Quest’ultima trasmissione ha visto in veste di presentatrice, per la prima volta, anche la sua primogenita, Aurora Ramazzotti. È proprio in occasione di questo programma, che la Hunziker si è lasciata andare a delle dichiarazioni piccanti che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Ti diciamo che cosa ha dichiarato la bella svizzera.

La conduttrice svizzera a luci rosse, la battuta piccante lascia di stucco

Michelle Hunziker è amatissima dai telespettatori che la seguono ormai da anni con grande affetto. La bella presentatrice svizzera è stata al timone di una trasmissione dal titolo Vuoi scommettere? che ha condotto insieme alla sua primogenita, Aurora Ramazzotti.

Il format è piaciuto molto al pubblico che si è divertito a vedere personaggi famosi cimentarsi in penitenze curiose e stravaganti. Tra i vip che hanno partecipato alla trasmissione condotta dalla Hunziker vi è anche la cantante Noemi e, proprio nei suoi confronti la presentatrice svizzera ha fatto una battutina che ha lasciato tutti di stucco.

Noemi doveva sottoporsi ad una penitenza e cioè indovinare, con gli occhi bendati, tutti i prodotti che la conduttrice le presentava all’interno di una scatola aperta. Ad un certo punto, Michelle ha mostrato al pubblico un piatto di salsicce ed è qui che è scattata una battuta a doppio senso.

La presentatrice ha affermato: “Secondo me questo potrebbe piacerti molto perché sei una buongustaia”. La Hunziker si rende conto che le sue parole hanno un significato piccante e condivide la sua risata con il pubblico che l’applaudisce.