Giacomo Urtis, danno gravissimo alla produzione: provano a chiudere ma ormai è tutto fatto

Nelle ultime ore, si parla molto di Giacomo Urtis e della sua rivelazione. Il chirurgo, però, si è fatto scappare anche altro ed è stato censurato dagli autori.

Fabrizio Corona avrebbe confermato quanto detto da Giacomo Urtis nelle ultime ore nella casa del Gf Vip.

Giacomo Urtis e le sue rivelazioni

Nelle ultime ore non si fa che parlare della bomba lanciata da Giacomo Urtis all’interno della casa del Gf Vip. Il chirurgo avrebbe, infatti, rivelato di aver avuto una storia d’amore con un volto molto noto, che è stato anche in carcere. Si tratta di Fabrizio Corona che non ha aspettato tempo per confermare quanto affermato da Urtis.

La loro storia sarebbe avvenuta prima che il fotografo finisse in carcere. I due vivevano insieme in campagna e Urtis ci ha tenuto a rivelare anche dei dettagli molto piccanti a Sophie della loro relazione.

Il chirurgo, però, si è reso anche protagonista di un incidente. Egli ha rischiato di farsi davvero molto male giocando insieme a Soleil e a Gianmaria. I tre si stavano rincorrendo quando Giacomo Urtis è scivolato in malo modo ed ha lanciato un urlo di dolore.

La censura della regia

Non è finita qui perché Giacomo ha rischiato anche grosso con la produzione. Mentre si trovava in giardino insieme a Soleil, Valeria Marini e Carmen Russo, il chirurgo avrebbe detto che, in realtà, sono gli autori a scrivere una sorta di bozza di copione che i concorrenti devono seguire.

Soleil, infatti, stava dicendo che lei era stata molto attenta a suggerire ad una delle concorrenti i comportamenti da seguire in merito ad alcune questioni. Urtis, invece, ci ha tenuto a sottolineare che alcune dinamiche sono già scritte. Così, le telecamere hanno smessi di inquadrarlo per passare su Carmen Russo e, per un attimo, l’audio del microfono del chirurgo è venuto a mancare.

Staremo a vedere cosa succederà nella puntata in diretta di questa sera, dove dovrebbe fare il suo attesissimo ingresso Delia Duran.