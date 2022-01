Flavio Briatore allarma tutti: disteso all’ospedale, cos’è accaduto | FOTO

Il famoso imprenditore Flavio Briatore disteso su una barella d’ospedale, tutti i fan preoccupati per le condizioni di salute dell’uomo. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Come ben saprete lui è un imprenditore di successo che ha scalato lentamente i gradini del successo fino ad arrivare all’apice della sua carriera. Grazie al successo ottenuto negli anni, l’uomo può permettersi di acquistare praticamente ogni cosa lui desideri ed ovviamente soddisfare ogni suo sogno. Come di tradizione, a differenza di molti che hanno notevolmente preferito un posto al gelo, lui insieme alla sua famiglia sono volati in Kenya. Il tutto fatto semplicemente per trascorrere le festività natalizie in un posto tranquillo e rilassante, d’altronde dopo tanto duro lavoro un meritato riposo è d’obbligo.

Inizialmente si pensava che l’aereo l’avesse preso solo la fantastica showgirl Elisabetta Gregoraci, ovviamente seguita dal piccolo Nathan Falco. A quanto pare però non è andata proprio così, insieme a loro vi era infatti anche il grande imprenditore che si è goduto i magnifici paesaggi e le spiagge mozzafiato. Per quanto riguarda la loro relazione vi sono molte voci che circolano. Alcune di queste infatti li vede in buoni rapporti semplicemente per non far pesare la situazione famigliare sulle spalle del figlio. Altre invece penano che fra l’imprenditore e la showgirl ci sia un ritorno di fiamma.

Flavio Briatore disteso all’ospedale, ecco di cosa si tratta

Durante le vacanze in Kenya sono accadute molte cose, svariati avvenimenti che hanno poi fatto preoccupare notevolmente i fai di entrambi i volti famosi nel mondo dello spettacolo. A quanto pare Elisabetta non gli si è staccata di dosso poiché anch’essa temeva per la sua salute. Tutti i suoi fan si sono allarmati ed hanno prontamente pensato al peggio. In realtà però non c’è nulla di cui preoccuparsi, lo stesso imprenditore ha comunicato la notizia al suo pubblico, tranquillizzandolo e chiedendo comprensione.

A quanto pare, secondo quanto riferito dal diretto interessato, il Kenya ha praticato troppo sport e per questo si è fatto molto male. Ha confessato di aver giocato troppo a tennis in questo ultimo periodo e di aver sforzato troppo il piede. Quest’ultimo infatti si è infiammato notevolmente ed è prontamente corso all’ospedale.

Da oggi in poi dovrà semplicemente pensare a guarire dedicandosi a molto riposo, senza quindi affaticarsi troppo. Non ci vorrà molto per tornare pimpante come prima.

