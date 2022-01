Amici, grave infortunio: ballerino lascia la scuola in lacrime: “Era il mio sogno”

Il sogno di un giovane ballerino di Amici andato in fumo per via di un grave infortunio, scoppia in lacrime e non ci crede. Dopo tanti sacrifici dovrà abbandonare la scuola.

Come ben saprete i giovani talenti che sono oggi nella casetta della rinomata scuola di ballo e di canto di Maria De Filippi, non hanno alcuna garanzia di rimanerne all’interno. Il loro banco è semplicemente temporaneo e, in questo lasso di tempo, dovranno dimostrare quotidianamente di meritarselo senza ombra di dubbio. Molti allievi si trovano all’interno del talent nel disperato tentativo di rincorrere un sogno, desiderio che li accomuna.

Essere scelti per affrontare questo percorso è un sogno che si realizza per molti che, senza alcuna esperienza nell’ambito, non sanno come poter realmente crescere professionalmente. Quest’anno i ballerini sono molto legati fra loro, non vi è alcuna competizione, alcun giudizio. Semplicemente si supportano a vicenda poiché comprendo che percorrere questa strada non è per niente facile. Nelle ultime ore, ad uno di loro è stata comunicata un pessima notizia dalla stessa conduttrice del programma. Un grave infortunio ha segnato in modo definitivo il percorso di un giovane allievo, il quale è scoppiato in un mare di lacrime subito dopo.

Grave infortunio nella casetta di Amici, un ballerino dovrà abbandonare il programma

Negli ultimi gironi abbiamo visto esibirsi ogni ballerino presente all’interno della scuola. Durante alcune prove però, involontariamente, un ballerino ha fatto un passo sbagliato ed si è fatto molto male. Tutti sappiamo per certo che un ballerino infortunato non può minimamente esibirsi e quindi, di fatto, è un ballerino inutile. Nonostante le sue incredibili qualità ed io suo inestimabile talento infatti, la decisone non cambia. Il giovane ballerino di cui vi stiamo parlando è proprio Mattia, il quale ha avvertito un forte dolore e si poi prontamente sottoposto a tutti i doverosi controlli.

I risultati degli esami non sono affatto incoraggianti e Mattia scoppia in un mare di lacrime disperandosi come mai fatto prima. Il suo era il sogno di una vita e lo ha visto sfumare nella manciata di qualche secondo. Tutti i suoi sacrifici ed il duro lavoro svolto non hanno dato i suoi frutti.

“Allora Mattia tu hai una microlesione, si vedrà se potrai rimanere nella scuola. Mattia tu devi stare a riposo, devi fare le cure e sperare che vada tutto bene.”

Mattia dopo una lezione ha accusato un dolore al piede e dopo essersi sottoposto ad una visita medica… #Amici21 pic.twitter.com/gfVLvdP7Ti — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 12, 2022

Queste sono le strazianti parole usate da Maria De Filippi per comunicare il tutto al giovane ballerino. Il suo destino non è ancora scritto, non gli resta però che sperare.