Amici, Alice sceglie la Celentano: “È un piano per buttare fuori Cosmary”

Alice, è la nuova ballerina della scuola di Amici21 di Maria De Filippi. L’allieva ha scelto di essere seguita da Alessandra Celentano: scopriamo il motivo della sua scelta.

Alice di Amici di Maria De Filippi -Lettoquotidiano.it

Nella scuola di Amici 21 c’è una nuova ballerina scelta dagli stessi professori del talent, si chiama Alice Del Frate. E’ una ragazza talentuosa con tanta voglia di imparare e dare il meglio di se stessa, infatti, in pochissimo tempo ha già conquistato il pubblico di Canale 5 e anche la maestra Adriana Celentano.

Alice Del Frate ha ottenuto il banco immediato nella scuola di Amici, grazie al suo incredibile talento che ha attirato subito l’attenzione degli insegnanti del talent di Canale 5. Classe 2001, nata il 15 ottobre a Salice, in provincia di Pordenone, il 15 ottobre del 2001 ed è una ginnasta che ha preso parte già a diverse gare nazionali importanti.

Inoltre, la giovane è al secondo anno di Architettura all’Università di Udine. Grazie alla partecipazione di Amici di Maria De Filippi è già molto seguita sui social, infatti, ha più di 13.000 follower.

La sua timidezza ed educazione hanno conquistato proprio tutti. Purtroppo, non abbiamo altre informazioni su Alice, ma siamo sicuri che all’interno della scuola di Canele 5 si farà conoscere al meglio e farà un percorso splendido.

Alice, dopo l’assegnazione del banco ad Amici, ha dovuto già scegliere l’insegnante dal quale si farà guidare durante il suo percorso ad Amici. La ginnasta, ha avuto un po’ di giorni per pensare alla sua scelta, ma alla fine si è recata dalla maestra Alessandra Celentano, comunicandole di aver scelto proprio lei, spiegando:

“Io vorrei avere un’insegnante che nel momento in cui faccio l’esibizione non si accontenti e non mi dica bene, (..) vorrei che anche l’insegnante non vedesse solo la parte bella.”