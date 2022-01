Al bano furioso a Milano distrugge tutto: “Ho spaccato tutto il locale” | Gelo in diretta

Al Bano Carrisi perde la pazienza e nessuno riesce a fermarlo. Il cantante di Cellino San Marco ha spaccato tutto. Cala il gelo in diretta.

L’ex marito di Romina Power non ci sta e furioso spacca tutto. Lo studio resta in silenzio. Tutti sono sorpresi dalla reazione del cantante.

Al Bano perde la pazienza e spacca tutto

Tra le voci più belle del mondo musicale italiano non possiamo non menzionare Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco ha una brillante carriera alle spalle e un futuro ancora meraviglioso da programmare.

La sua voce incanta ormai da più di due decadi generazioni diverse e le sue canzoni non hanno età, giovani e meno giovani le conoscono e non possono fare a meno di canticchiarle. Albano è conosciuto non soltanto in Italia ma anche all’estero.

Insieme alla sua ex moglie, Romina Power, ha girato il mondo e ancora tutt’oggi calca i palcoscenici più importanti europei ed extra europei. La sua voce è arrivata persino in Russia.

Nelle ultime ore, è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il cantante di Cellino San Marco perde la pazienza spacca tutto. Cala il gelo in studio.

La confessione del cantante stupisce tutti

Al Bano Carrisi mai visto così prima d’ora. Il cantante di Cellino San Marco è stato ospite di Serena Bortone e proprio a lei ha fatto una confessione importante. L’ex marito di Romina Power ha rilasciato una lunga intervista nel salotto di Oggi è un altro giorno, parlando della sua vita professionale ma anche di quella privata.

Il cantante ha accennato anche al dolore provato per la scomparsa della sua primogenita Ylenia Carrisi. Come ricorderete, la giovane è scomparsa nel 1994 da New Orleans e da quella data di lei si sono perse le tracce.

Mentre Romina è ancora speranzosa di poter un giorno riabbracciare la sua adorata figlia, Al Bano crede ormai che Ylenia sia morta. Il cantante non ha voluto approfondire la questione dichiarando che il dolore è per lui ancora forte.

Ha parlato però di un altro particolare episodio che ha lasciato tutti senza parole. L’artista ha ricordato che prima di raggiungere la fama e il successo che ha oggi, ha lavorato per sei mesi in un famoso locale Milanese.

Carrisi ha dichiarato che veniva trattato come uno schiavo e un giorno, dopo aver ascoltato un discorso sul suo conto che lo ha fatto profondamente arrabbiare, ha perso la pazienza e ha spaccato tutto, lasciandosi alle spalle un’opportunità lavorativa che gli serviva per sbarcare il lunario. Il racconto del cantante ha fatto calare il gelo in studio, nessuno si aspettava una simile reazione.