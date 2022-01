Un Posto al Sole, dolore senza fine: “Buon viaggio” | L’addio dell’attore distrugge

Tutta la famiglia di “Un Posto al Sole” oggi si stringe unita per dire addio ad uno degli attori più importanti della soap-opera. Di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli.

La soap-opera napoletana ha unito insieme un cast e ne ha fatto una grande famiglia. Sono ormai moltissimi anni che rallegra le giornate di tutti noi andando in onda, precisamente da 26 anni. In quasi tre decenni abbiamo dato il benvenuto ad innumerevoli volti, alcuni di questi però hanno preso delle strade completamente diverse. Alcuni attori hanno preso parte al cast fin da quando erano solo dei bambini, con il tempo li abbiamo visti crescere e diventare degli uomini e delle donne fantastiche.

Come già anticipato però, alcuni di questi famigerati volti li abbiamo dovuti abbandonare lungo il tragitto poiché, per qualche assurdo motivo, hanno deciso di allontanarsi del cast. Altri di loro invece hanno semplicemente deciso di spianare le ali e volare più in alto e, come è giusto che sia, gli autori li hanno lasciati fare augurando loro un vita piena di sorprese e di serenità. Questa volta però è del tutto diverso, dovremo infatti dire addio per sempre ad uno dei più importanti attori presente nel cast.

Un Posto al Sole, l’addio del cast: “Buon viaggio”

Negli mesi abbiamo notato che qualcosa fra i membri del cast non andava per il verso giusto. I fan hanno iniziato ad insospettirsi e, dopo innumerevoli giorni finalmente siamo venuti a sapere la verità. Un noto membro del cast della soap-opera non lo vedremo mai più nelle prossime puntate. Si vociferava della sua assenza nelle prossime puntate già dall’1 novembre del 2021, proprio quando il diretto interessato ha girato le sue ultime riprese nella fiction. Stiamo parlando di Amato D’Auria, il quale interpretava il ruolo di Vittorio Del Bue.

L’attore è praticamente cresciuto insieme al cast ed oggi ha deciso di volare altrove spianando le ali intraprendendo nuove strade. Nessuno è al corrente del motivo preciso per cui il giovane attore ha deciso di mollare, nonostante questo però i suoi compagni sono felici che il ragazzo abbia deciso di portare avanti una scelta di tale portata.

Potrebbe interessarti anche: Un Posto al Sole, nessuno ci crede: proprio lui lascia la serie per sempre

Antonella Prisco, la famosa attrice che nella soap-opera interpreta il ruolo di Mariella, ha deciso di fare un buon augurio al ragazzo. Il tutto postato poi su una delle piattaforme social più gettonate, ovvero Instagram.

“Spero che sia un arrivederci, buon viaggio campione.”

Amato non conosce ancora cosa il destino ha in serbo per lui, nonostante questo però è pronto ad affrontare tutto ciò che si piazzerà sul suo cammino.