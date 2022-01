Michelle Hunziker, attimi di panico in diretta: finisce distesa a terra | VIDEO

Michelle Hunziker cade e finisce a terra sul pavimento. Momenti di panico per la conduttrice svizzera. Ecco che cosa è accaduto in diretta.

Scivolone, letteralmente, per la famosa conduttrice svizzera. Michelle cade in diretta e rischia di farsi male. Ecco che cosa è successo.

Michelle Hunziker scivola in diretta

Tra le conduttrici più amate del piccolo schermo non possiamo non menzionare Michelle Hunziker. La famosa svizzera ha una carriera brillante alle spalle e un futuro roseo ancora da programmare.

Con la sua solarità, la sua simpatia e soprattutto la sua risata contagiosa, l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha conquistato il cuore dei telespettatori, è entrata nelle case degli italiani e non ne è più uscita.

Al timone di programmi di grande successo come Striscia la notizia e All together now, la bella svizzera non smette di sorprendere. Anche la sua vita privata, così come la sua carriera, è stata caratterizzata da popolarità e grandi vittorie.

Sposata per diversi anni con il famoso cantautore italiano Eros Ramazzotti, ha avuto da lui una figlia, la sua primogenita, Aurora Ramazzotti che sta seguendo le orme dei più famosi genitori.

Dopo il divorzio dal cantante, la Hunziker ha trovato il sorriso accanto a Tomaso Trussardi, imprenditore e manager della nota casa di moda. I due hanno due meravigliose figlie, Sole e Celeste.

La Hunziker è nota per la sua proverbiale solarità. Anche nei momenti di difficoltà, sfoggia il suo meraviglioso sorriso e non ha mancato di farlo anche in un momento particolare, quando, durante una diretta, si è ritrovata letteralmente distesa sul pavimento. Ecco che cosa le è successo.

Il video della conduttrice diventa virale

Michelle Hunziker è stata ed è al timone di programmi che tanto sono piacciono ai telespettatori. Da diversi anni conduce, insieme a Gerry Scotti, Striscia la notizia, ha presentato poi All together now che proprio nel 2021 ha registrato picchi di share altissimi e prima ancora, è stata al timone anche di un’altra trasmissione, Vuoi scommettere?.

È proprio durante la diretta di questo programma che la bionda ha fatto uno scivolone, nel senso letterale del termine. La presentatrice, in compagnia di Nek e dello chef Cannavacciuolo, nel mostrare alle telecamere una bevanda a base di zenzero e limone che avrebbe dovuto bere per penitenza il famoso cantante, è scivolata, sbattendo contro le telecamere e cadendo faccia a terra.

Momenti di panico in studio, nessuno la soccorre. Per fortuna Michelle non si è fatta male, anzi, si è immediatamente rialzata e ha ripreso la trasmissione ironizzando anche sull’accaduto.