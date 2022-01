Colesterolo, ne basta una manciatina al giorno la mattina per abbassarlo

By

Se le analisi del sangue evidenziano livelli di colesterolo alti o se vuoi controllarne un possibile aumento, puoi aiutarti con specifici alimenti.

In generale, è importante cambiare stile alimentare: scegliere certi cibi serve a ridurre o eliminare il colesterolo LDL (quello cattivo). Il colesterolo serve a regolare la fluidità e permeabilità delle membrane cellulari, è il precursore degli ormoni e della vitamina D. Se, però, ne circola troppo nel sangue da alleato diventa nemico della salute e può portare a gravi complicanze.

Ecco quali sono gli alimenti che aiutano ad abbassare il colesterolo cattivo.

Colesterolo: alimenti e spezie che aiutano a regolarlo

Per tenere a bada i livelli di colesterolo nel sangue sveliamo i 4 alimenti che servono a ridurne l’innalzamento.

Ecco quali sono ed i relativi benefici sull’organismo.

Stevia

Negli ultimi anni, la stevia (un dolcificante) viene sempre più utilizzato perché rappresenta l’alternativa ideale allo zucchero bianco. Ha zero calorie ed è in grado di regolare il livello glicemico anche in soggetti che soffrono di diabete di tipo II. Da provare assolutamente.

Nocciole

La nocciola, frutta secca asiatica, è ricca di proteine vegetali, fibre, grassi sani. Tali caratteristiche la rendono ideale per regolare i livelli di colesterolo nel sangue. Non solo: le nocciole possono essere un valido aiuto per chi soffre di anemia, ipertensione, perdita di memoria.

Lievito di birra

Anche il lievito di birra aiuta a controllare il colesterolo nel sangue.

Questo integratore ricco di minerali e vitamine incrementa la produzione di insulina e favorisce il regolare funzionamento del pancreas.

Cannella

Oltre a controllare i livelli di colesterolo, la cannella migliora la circolazione sanguigna e favorisce la digestione. Questa spezia potrebbe non piacere a tutti per il forte sapore: consigliamo la cannella di Ceylon.

Altri cibi consigliati per abbassare il colesterolo

Nella dieta ideale per ridurre i livelli di colesterolo in eccesso non devono mai mancare i seguenti alimenti:

Cereali integrali (pane, pasta, riso, avena, orzo, farro);

Legumi;

Frutta e verdura;

Pesce (2-3 volte alla settimana) da cucinare al vapore, alla griglia o al cartoccio (evitando la frittura);

Olio extra vergine di oliva in sostituzione di burro, lardo e strutto;

Carne magra (rossa e bianca);

Latte scremato anziché intero.

Si consiglia di limitare al minimo il consumo di formaggi, insaccati e uova.