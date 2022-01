Benedetta Rossi, quanto costa mangiare nel suo incantevole agriturismo | È inimmaginabile

By

Benedetta Rossi, da sempre una delle più note e popolari food blogger, ha al suo attivo milioni di fan che la seguono per imparare a cucinare.

I sui numerosi trucchi di cucina consentono la preparazione di piatti gustosi capaci di allietare anche i palati più esigenti.

La food blogger, Benedetta Rossi

Libri, un programma televisivo tutto suo, e il suo agriturismo, Benedetta Rossi sembra non incontrare ostacoli sul cammino della notorietà. La chef più alla mano della televisione ha appreso i segreti della cucina tradizionale dalla nonna e dalla madre, e con loro ha iniziato a cucinare come aiuto cuoco e cameriera.

Benedetta Rossi, una dei più noti e popolari food blogger, vanta milioni di seguaci che la seguono, questa regina indiscussa dei fornelli dispensa una moltitudine di ricette che consentono di variare in modo gustoso i nostri pranzi e le nostre cene.

Oltre ovviamente tutte quelle occasioni come compleanni e feste di Halloween, che mettono in difficoltà chi non si destreggia bene tra sac à poche, o planetarie!

A vederla muoversi tra i fornelli cosi sempre sorridente e propositiva viene da credere che sia tutto molto semplice da fare

Che si tratti di un dolce, o di un piatto salato, il suo approccio alla cucina mostra che non c’è piatto che non si possa rendere gustoso e appetitoso.

L’incantevole agriturismo

A molti di noi piacerebbe visitare la sua cucina , Benedetta insieme al marito Marco Gentili, ha avviato una attività negli anni ’90, un agriturismo di nome “La Vergara” in C.da Svarchi 12, 63017 Altidona in provincia di Fermo (nelle Marche), l’agriturismo però è chiuso nei mesi invernali. Immersa nel verde in un punto strategico, tra la zona di mare che quella di montagna.

Stando alle recensioni reperibili sul web di intuisce che il costo di un pranzo o una cena sono mediamente gli stessi di qualsiasi tipo di agriturismo, che varia in base alle pietanze scelte.

Riguardo il Bed&Breakfast trascorrere una notte nella struttura diretta da Benedetta Rossi, può aggirarsi all’incirca 30 euro.

Le cifre cambiano se si sceglie una pensione completa o una mezza pensione che va dai 80 ai 50 euro.