Avanti Un Altro, Bonolis martella Laurenti davanti a tutti: “Umiliato senza pietà”

Avanti Un Altro è iniziato da pochissimi giorni e Paolo Bonolis e Luca Laurenti stanno facendo già divertire il pubblico di Canale 5, ma non sono affatto mancati i battibecchi tra i due conduttori: scopriamo cosa è accaduto.

Come al solito i due conduttori del famoso quiz game di Canale 5, riescono a creare dei siparietti davvero simpatici che fanno divertire il pubblico. Ma in una delle puntate precedenti, Paolo Bonolis ci è andato giù pesante con Luca Laurenti: scopriamo cosa è accaduto.

Avanti Un Altro, l’errore di Luca Laurenti

Finalmente Luca Laurenti e Paolo Bonolis sono tornati a far divertire il pubblico di Canale 5 con Avanti un Altro. Il quiz game è iniziato il 10 gennaio e sta regalando già tantissime risate. Il primo appuntamento è andato tutto liscio, ma già nel secondo ci sono stati alcuni problemi, in particolare per Luca Laurenti.

Paolo Bonolis lavora al fianco di Luca da quasi trent’anni, ma ancora oggi perde le staffe quando il suo collega va in tilt e sbaglia qualcosa: è proprio quello che è accaduto nella scorsa puntata: scopriamo di più.

Paolo Bonolis va su tutte le furie

Durante la lettura di una domanda “stornellata”, ovvero letta con un certo ritmo come se ci fossero degli stornelli, il braccio destro del marito di Sonia Bruganelli ha commesso una clamorosa gaffe, scatenando così la reazione del conduttore.

I telespettatori più attenti hanno subito notato l’errore e proprio per questo non aspettavano altro di vedere la reazione di Paolo, per poi iniziare un siparietto davvero divertente. In particolare, Luca Laurenti ha spifferato la risposta esatta alla concorrente. Da lì, Bonolis lo ha riempito di insulti:

“Nooo, imbecille, cretino, deficiente e idiota”.

Luca Laurenti umiliato da Bonolis… 😧 pic.twitter.com/yg9J9aIVKh — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 11, 2022

Ovviamente, poi si sono messi tutti e due a ridere. Una scena che è diventata subito virale sul web, infatti, è stata una delle gaffe televisive più divertenti di questo ultimo periodo. Avanti Un Altro è iniziato da poco, ma già sta regalando tantissime emozioni ai telespettatori di Canale 5.