Anna Tatangelo distrugge Gigi: “Non si sputa nel piatto in cui hai mangiato”

La storia tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è stata caratterizzata da vari alti e bassi e proprio per questo la cantante porta con sé ancora tanti rancori: scopriamo cosa ha raccontato.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono stati per anni al centro dell’attenzione per la loro storia d’amore. Nonostante abbiano preso strade diverse da molto tempo, i riflettori non si spengono su di loro. Oggi ognuno ha ripreso in mano la sua vita, ma la cantante non perde l’occasione per ricordare e raccontare alcuni episodi terribili che ha vissuto con lui: scopriamo di più.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: una difficile storia d’amore

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono state una delle coppie più discusse di sempre. La loro storia fece molto discutere, soprattutto per l’enorme differenza d’età. Infatti, si conobbero quando lei aveva ancora 16 anni e il cantante napoletano era ancora sposato.

In passato, si vociferava addirittura che all’inizio si vedessero di nascosto. I due sono stati insieme per ben quindici anni e Gigi ha sempre rappresentato per Anna una persona molto importante, anche a livello lavorativo.

Ma la gioia più bella che hanno vissuto insieme è stata la nascita di loro figlio, Andrea. Ovviamente, come in ogni relazione, ci sono vari alti e bassi e la Tatangelo lo sa bene, infatti, in una recente intervista, ha raccontato dei tristi retroscena sul suo passato con il cantante neomelodico: scopriamo cosa ha raccontato.

Le dure parole su Gigi D’Alessio

Come abbiamo detto, Anna Tatangelo e Gigi si sono innamorati quando lei era ancora una ragazzina. Nel corso di un’intervista nel salotto di Mara Venier, la cantante di Sora ha raccontato che la loro storia non è stata tutte rose e fiori, infatti, in quel periodo era arrabbiata con tutti:

“Era facile attaccare una ragazzina di 18-19 anni. Oggi, invece, rispondo sempre cercando di non mancare di rispetto. Le parole hanno un peso. Mi guardo indietro e dico ‘come ho fatto?’ Mi sentivo troppo sola”

Anna Tatangelo parla della relazione passata di Gigi… 😢😢 pic.twitter.com/aeht4wvcJB — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 12, 2022

Il passato con Gigi D’Alessio non è stato facile e oggi che è una donna con la D maiuscola ha avuto il coraggio di raccontare la sua esperienza. Anche se moltissimi fan del cantante campano l’hanno attaccata sui social con dei commenti molto negativi.

Ad esempio un utente ha scritto:

“Non si sputa nel piatto in cui hai mangiato”.

Fortunatamente la Tatangelo non si lascia più condizionare da queste critiche molto cattive.