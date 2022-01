Aldo Montano, dopo il GF Vip la pesante batosta: “Sono separato da mia moglie”

L’ormai ex vippone Aldo Montano, dopo l’uscita dal GF Vip, decide di rivelare un dettaglio ai fan. Separato dalla moglie: ecco tutti i retroscena su quanto accaduto al campione.

Il grande campione ha fatto un percorso spettacolare all’interno della casa più famosa d’Italia. Molti sono i legami creati grazie a quest’incredibile avventura, rapporti che difficilmente si dissolveranno. Nonostante la mancanza da casa gli pesava molto, ha dato modo di far capire a tutti gli Italiani che uomo è davvero. Un uomo di buon cuore sempre pronto a porgere una mano per aiutare gli altri. Tutti ormai conosciamo i valori che gli appartengono.

Venendo a conoscenza del prolungamento del programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini però, ha pensato a lungo sul da farsi ed ha poi preso una decisone definitiva. L’abbiamo visto abbandonare la casa del Grande Fratello per sua spontanea volontà poiché desiderava tanto tornare fra le braccia della moglie e coccolare i suoi bellissimi figli. Un dei molti pensieri che tormentavano le sue giornate infatti erano proprio rivolti a loro. L’uomo si chiedeva innumerevoli volte se i suoi piccoli erano fieri del papà e se la mamma lo guardava come aveva promesso. Giunto finalmente a casa però qualcosa è andato storto.

Aldo Montano separato dalla moglie, tragedia per l’ex concorrente del GF Vip 6

Come ben saprete i concorrenti che decidono di abbandonare la casa del Grande Fratello poi non possono più farvi ritorno. Consapevole delle conseguenze delle sue azioni, ha proseguito per la sua strada senza pensarci troppo. Successivamente però, ogni concorrente che abbandona o viene eliminato poi dovrà sedere sulla sua poltrona direttamente nello studio del programma televisivo. Non bisogna però dimenticare che, anche se tutti vorremmo tornare alla normalità, è ancora in circolo una pandemia.

Prima ancora che l’ultima puntata andasse in onda, l’uomo ha deciso di comunicare a tutti i suoi fan che lui non sarebbe stato presente per via di alcuni problemi fra lui e la moglie. Facciamo chiarezza, la moglie, essendo stata a contatto con un positivo al covid-19 ed essendo risultata positiva si è prontamente messa in quarantena. L’uomo a sua volta, vivendo nella stessa casa, dovrà affrontare la quarantena obbligatoria.

Potrebbe interessarti anche: Manila Nazzaro a pezzi, l’uscita di Aldo Montano la devasta: “Si è innamorata di lui” | VIDEO

“Mia moglie ha il covid e quindi io sono separato da lei e devo rispettare i 10 giorni di quarantena. Sperando che non arrivi anche a me. Mi dispiace tantissimo, vi mando un bacio grande.”

Aldo Montano separato dalla moglie 🥺 pic.twitter.com/r4lUTi22C0 — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 11, 2022

Queste sono le parole dell’ex vippone, usate per comunicare il tutto ai fan che lo attendeva in studio.