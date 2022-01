Valeria Marini pensa che nessuno la stia guardando e si tocca lì: “Ti stanno riprendendo” | VIDEO

By

Valeria Marini è la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, è diventato virale un video in cui si vede la showgirl commettere un gesto davvero imbarazzante: scopriamo cosa è successo.

La showgirl romana riesce a catturare sempre l’attenzione con la sua ironia e semplicità. Ma a volte il suo animo genuino gioca dei brutti scherzi, infatti, nelle scorse ore si è dimenticata delle telecamere e si è lasciata andare ad un momento imbarazzante: scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

GF Vip, Valeria Marini: la scena imbarazzante

La casa del Grande Fratello Vip è conosciuta come la Casa più spiata d’Italia perché in ogni angolo ci sono tantissime telecamere che riprendono i concorrenti 24 ore su 24. A volte, però, i gieffini dimenticano di essere filmati e visti da milioni di telespettatori ogni giorno.

E’ quello che è accaduto poco fa a Valeria Marini. Purtroppo, la showgirl ha dimenticato completamente di trovarsi dentro al reality di Alfonso Signorini e si è lasciata andare, commettendo un gesto che ha lasciato tutti i fan del programma a bocca aperta: scopriamo cosa è accaduto.

Cosa è successo | VIDEO

Essere un concorrente del Grande Fratello Vip non è facile. Essere ripreso 24 ore su 24 da migliaia di telecamere ed essere visto da milioni telespettatori, non è una passeggiata, soprattutto se sei una persona spontanea e genuina come Valeria Marini.

Nelle scorse è diventato virale un video sul web, in cui la gieffina commette un gesto apparentemente normale, ma siccome l’ha fatto nel reality di Canale 5 ha scatenato diverse polemiche.

Nel filmato si vedono Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che discutono del bacio che è scattato tra Gianmaria Antinolfi e Federica. Ma i telespettatori più attenti hanno notato che dietro di loro c’è la Marini che si fa una rilassante doccia.

Ad un certo punto, la showgirl si sposta lo slip per lavarsi. Purtroppo, l’inquadratura mostra le parti intime della bella gieffina. Il video è diventato subito virale sul web e non sono mancate le critiche per la poca attenzione che ha avuto Valeria Marini su questo particolare.

