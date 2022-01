La duchessa moglie del Principe Harry, Meghan Markle, viene sostituita con un robot quando lei non c’è? La somiglianza è incredibile, nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare.

Essendo volti molto noti, i loro movimenti vengono dettagliatamente seguiti dai propri fan. Come ben saprete, sono molte le teorie che li vedono come protagonisti, loro come tutta la Famiglia Reale. Con la lontananza di Harry dal fratello William, i sudditi hanno iniziato a dubitare e mettere in discussione ogni loro decisione. La duchessa ed Harry hanno deciso di abbandonare la vita Reale e trasferisci per costruirsi la vita che tanto sognavano. Loro però sono comunque delle figure molto importanti per la casata che, in tutti i modi, cerca di farli tornare.

Secondo alcuni infatti, la Famiglia reale ha subito un grave colpo con l’allontanamento di Harry ed ella moglie poiché i sudditi hanno iniziato a farsi fin troppe domande. Per porre fine ai chiacchiericci inutili dettati da presupposizioni basate sul nulla, la duchessa e Harry hanno deciso di portare comunque a termine la loro compagna e presenziare agli eventi a cui sono stati invitati. Capita però delle volte che gli impegni possano sovrapporsi e i due dovrebbero trovarsi in due posti contemporaneamente. Casa del tutto impossibile, se non fosse per qualche piccolo dettaglio tenuto lontano dai riflettori.

Harry sostituisce Meghan Markle con un robot quando lei non c’è?

In molti si sono posti questa domanda, inoltre non potendoli osservare da vicino hanno semplicemente ipotizzato varie teorie possibile. Grazie ad un video però, spuntato fuori di recente, hanno avuto modo di capire come realmente i due potessero trovarsi in due posti contemporaneamente.

A quanto pare, secondo quanto si vocifera, Harry porterebbe con sé un robot agli eventi a cui la moglie non riesce a partecipare. Questo spiegherebbe i strani comportamenti dei due. Sul web nelle ultime settimane è spuntato un video che li ritrae insieme e bisogna ammettere che la somiglianza è davvero sorprendente.

Potrebbe interessarti anche: Meghan Markle, che fisico a 40 anni: il segreto della duchessa per tenersi in forma

Inizialmente nessuno si è mai accorto del misfatto, oggi solo chi nota i piccolissimi dettagli è accorto del tutto. Dovete sapere però che non si tratta di un robot, ciò che è stato diffuso sul web sono semplicemente delle maschere di cera che riproducono i movimenti grazie alle controfigure.

Ma chi sono??! 😳😳😳 pic.twitter.com/wfM46v2cdS — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 10, 2022

Queste sono state create da Madame Tussauds, alla quale vanno fatti dei veri complimenti. Queste riprese hanno ingannato inumerevol persone che hanno poi prontamente sospettato che la donna non partecipasse realmente agli eventi.