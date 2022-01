Letizia di Spagna, scandalo nella famiglia reale: la decisione lascia senza parole i sudditi

Scandalo nella famiglia reale spagnola, Letizia Ortiz sorprende tutti con un piercing fatto proprio lì. I sudditi sono senza parole.

Letizia di Spagna lascia tutti a bocca aperta. La moglie di Filippo VI si è mostrata ad un importante evento pubblico con un piercing nuovo fatto proprio lì. Tutti sono rimasti senza parole.

La regina di Spagna lascia tutti a bocca aperta

Letizia Ortiz è la moglie del Re Filippo VI di Spagna. Ex giornalista e reporter si è laureata giovanissima presso la facoltà di scienze della comunicazione e giornalismo a Madrid.

Ha collaborato per un lungo periodo con alcuni periodici messicani per poi rientrare nella sua amata Spagna e affermarsi come conduttrice del telegiornale nazionale e inviata per alcune delle emittenti più importanti della Penisola Iberica.

Nel 2004 la sua vita è cambiata per sempre. La ex giornalista ha sposato l’allora Principe Filippo. Dal 2014 è Regina consorte mentre suo marito, Re di Spagna. I due hanno messo al mondo due meravigliose figlie, la Principessa Leonor e la Principessa Sofia.

Proprio come Kate Middleton, anche Letizia mantiene un profilo piuttosto basso ed è particolarmente apprezzata da tutto il mondo per la sua classe, il suo carisma e la sua dolcezza.

Rispetto però alla monarca inglese, la regnante spagnola non rinuncia al suo carattere ribelle. Sapete che cosa ha combinato la Ortiz? Ha fatto un piercing proprio lì e lo ha mostrato durante un importante evento pubblico.

Il piercing di Letizia Ortiz sconvolge tutti

Nonostante sia Regina di Spagna e debba sottostare ad un protocollo reale molto rigido, Letizia Ortiz non mette da parte il suo carattere ribelle. L’ex giornalista e conduttrice televisiva, non rinuncia alla sua personalità ma soprattutto al suo stile. Sapete che cosa ha combinato la sovrana spagnola in occasione di un importante evento pubblico?

La moglie di Filippo VI ha presenziato alla famosa Pascua Militar, un evento importantissimo per la Spagna perché celebra la rivendicazione e la riconquista della città di Mahòn dal predominio inglese.

Durante la celebrazione di questo importante evento militare, la regnante ha sfoggiato il suo nuovo piercing fatto all’orecchio sinistro. Bellissima come sempre, Letizia ha indossato un lungo abito blu e un giacchino nero.

Ha raccolto i capelli in un delicato chignon che ha lasciato le sue orecchie scoperte ed è proprio grazie a questa acconciatura che in molti hanno notato il suo secondo piercing, un diamantino meraviglioso.

Il suo carattere indipendente e le regole di stile a cui ha deciso di non sottostare preferendo esprimere sempre la propria personalità, sono solo alcune delle qualità che rendono Letizia una meravigliosa icona di stile.