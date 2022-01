Esperienza del tutto terrificante quella vissuta da una delle più importanti attrici de “Il Paradiso delle Signore”. Il tutto raccontato poi dalla diretta interessata sui social.

Nelle ultime ore una delle più importanti attrici della famigerata soap-opera ha vissuto un’esperienza davvero terrificante che non augurerebbe a nessuno di vivere. Ciò che è successo nella data odierna ha sconvolto la donna tanto che ha poi deciso di comunicare ciò che è accaduto a tutto il suo pubblico sulle varie piattaforme social. Come ben potrete immaginare, le puntate viste dall’interno pubblico sono il frutto di un duro lavoro e di infinite riprese. Ogni personaggio infatti ha il proprio compito e deve rispettare le varie regole a loro imposte così da facilitare il lavoro di tutti senza alcun intoppo.

Quando si lavora con numerose persone bisogna tener conto di numerosi fattori. Ognuno di loro deve garantire una sicurezza poiché anche un minimo ritardo di un attore potrebbe comportare un notevoli complicazioni. Vi è infatti una tabella di marcia da rispettare che, se non eseguita alla lettera, sarà la causa di mancate riprese. L’attrice, nella giornata odierna, ha vissuto un’esperienza bizzarra che l’ha messa notevolmente a disagio.

La terrificante esperienza dell’attrice de Il Paradiso delle Signore

La diretta interessata, la quale ha vissuto attimi di terrore, è proprio una delle principali attrici della soap-opera. Lei è una giovane attrice ed in interpreta il ruolo di Ludovica. La bellissima attrice Giulia Arena ha raccontato che oggi si è incamminata come al suo solito verso il treno che l’avrebbe poi condotta nel luogo delle riprese. Giunta in stazione è salita nota che il treno che avrebbe dovuto prendere è stato annullato senza alcun preavviso. Spostandosi quindi su un altro treno pensava di arrivare in ritardo di qualche semplice minuto.

Mentre questo era in corsa però, tutto si blocca. Ebbene sì, dopo soli 5 minuti l’intero treno si ritrova in blackout. Nessuno ha fornito alcuna informazione ai passeggeri che, in preda al panico non sapevano come potersi comportare. Passata un’ora la situazione non è affatto cambiata e l’attrice ha deciso di avvertire il proprio datore di lavoro del ritardo, comunicando inoltre la notizia a tutti i suoi fan.

La situazione non cambia per un paio d’ore e la ragazza comunica nuovamente il tutto. I passeggeri non capivano il motivo del fermo e del blackout generale, inoltre nessuno ha continuato a comunicare la vera motivazione. Dopo infinite ore però la ragazza è riuscita a giungere sul posto di lavoro.