Grande Fratello Vip, è finita già la relazione tra Sophie e Alessandro. Lui la molla davanti a tutti. Caos nel bunker di Cinecittà. C’entra Delia Duran.

Sophie e Alessandro ai ferri corti. La loro relazione è già in dirittura d’arrivo. Lui la lascia pubblicamente. Ecco cosa è successo nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia.

Sophie e Alessandro si sono lasciati

Arriva come un fulmine a ciel sereno questa notizia che ha lasciato i telespettatori basiti. Solo qualche giorno fa, Alessandro Basciano aveva fatto una meravigliosa dichiarazione d’amore all’ex tronista di Uomini e Donne chiedendole di fidanzarsi con lui.

Lei, da quando l’ex tentatore ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ha fatto di tutto per attirare la sua attenzione e conquistare il suo cuore.

La loro amicizia si è trasformata pian piano in un meraviglioso sentimento che ha fatto emozionare tutti ma, a quanto pare, l’idillio è già finito. Alessandro ha lasciato su due piedi Sophie e c’entra Delia Duran.

Ma cosa ha a che fare la compagna di Alex Belli con Sophie e Alessandro? L’intreccio che lega i tre gieffini è davvero assurdo.

Delia Duran è la ragione della rottura tra i due gieffini

È giunta già al capolinea la storia d’amore tra Sophie e Alessandro. I due, che solo da poco avevano ufficializzato la loro relazione, sono ormai ai ferri corti.

Qualche giorno fa Basciano aveva fatto una dichiarazione pubblica alla bella gieffina e lei, seppur imbarazzata, non si è tirata indietro e si è detta pronta a conoscere meglio Alessandro e provare a costruire qualcosa di serio con lui. Ma, con grande sorpresa di tutti, nelle ultime ore le cose tra di loro sono cambiate: Alessandro ha mollato in diretta la Codegoni. Perché?

Dopo la diretta di lunedì 10 gennaio durante la quale si è parlato della difficoltà della giovane Codegoni di definire Alessandro il suo fidanzato, i due gieffini hanno avuto un confronto in sauna e se ne sono dette di tutti i colori.

L’ex tronista non si sente completamente a suo agio con Basciano il quale, d’altra parte, sembra non vedere l’impegno di Sophie a cercare di fare funzionare le cose. Lei dice che lui la guarda sempre con occhi dubbiosi, lui dichiara che lei ha dei grossi limiti e che non è pronta ad affrontare seriamente questa relazione. Basciano la liquida così:“Ufficialmente io e te non stiamo più insieme”.

Sophie di sfoga con alcune coinquiline e scoppia in pianto senza fine. È distrutta. Intanto sul web si mormora che la colpa sia di Delia Duran. Come mai? La venezuelana si è presa una pausa da Alex Belli ed è pronta ad entrare in casa.

Secondo alcune dichiarazioni fatte qualche giorno fa proprio da Sophie, Basciano potrebbe essere interessato alla Duran dato che rispecchia il suo prototipo di donna ideale.

La Codegoni allude poi al fatto che l’ingresso di Delia innescherà continui confronti con Belli che di mostrerà geloso della probabile vicinanza tra Alessandro e Delia, a riprova che il tutto è una grande recita.