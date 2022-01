GF Vip, colpo di scena: Basciano dimentica per sempre Sophie e bacia proprio lui | Finita definitivamente

Alessandro Basciano, nuovo concorrente del GF Vip, dimentica definitivamente la ragazza, nonché vippona, Sophie proprio con lui. Il loro bacio lascia tutti a bocca aperta.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip sono nate numerose coppie, alcune di queste hanno avuto una durata breve. Altri rapporti invece sono tutt’oggi coltivati. Una coppia nata da solo poche settimane è proprio quella formata dal vippone Basciano e dalla gieffina Sophie. Per entrambi è stato un colpo di fulmine e, anche se la loro storia d’amore ha ricevuto numerose critiche, ad oggi sono tuttora insieme più legati di prima. Come bena saprete la vippona inizialmente aveva una relazione con il gieffino Gianmaria, quest’ultimo poi è stato prontamente scaricato all’arrivo del suo attuale ragazzo.

Una ragazza in particolare, appena varcata la soglia della portata rossa, ha messo gli occhi sul ragazzo, questa è una delle tre Principesse di questa sesta edizione. Inizialmente infatti Jessica ha espresso chiaramente i suoi sentimenti nei confronti di Alessandro, nonostante questo però l’amica Sophie ha continuato per la sua strada tentando in tutti i modi di ottenere l’attenzione del ragazzo. Jessica, oggi, è ancora argomento di molte discussioni.

Basciano dimentica velocemente Sophie lanciandosi fra le braccia di lui

Prima di ufficializzare la frequentazione Alessandro era ancora molto indeciso sul da farsi, inoltre un’altra ragazza stava facendo breccia nel suo cuore. Jessica, silenziosamente si stava accalappiando il ragazzo, facendolo letteralmente cadere ai suoi piedi. Successivamente però qualcosa è cambiato, Jessica si è fatta da parte ed ha lasciato che i due potessero coltivare tranquillamente il loro amore. Nonostante le buone intenzioni e l’allontanamento sentimentale però, la ragazza continua a fare parte dei loro infiniti diverbi.

Nelle ultime ore abbiamo infatti assistito all’ennesima discussione fra i due. Sophie, gelosa per del ragazzo si è lamentata fortemente con lui mettendo in ballo il suo rapporto con Jessica. Non bisogna dimenticare però che l’amica su cui conta Jessica è proprio Sophie. Questi discorsi infatti l’hanno ferita innumerevoli volte.

Ad ogni modo, quando Soleil e Sophie erano sedute in veranda, quest’ultima ha invitato il ragazzo ad andare direttamente da Jessica senza perdere del tempo con lei. Il tutto detto perché, secondo lei, lui ha molta stima nei confronti della Principessa ed inoltre non vede fra loro una semplice amicizia.

Il giovane ragazzo non ha neanche fatto in tempo a controbattere che, in suo aiuto è corso il vippone Manuel. Quest’ultimo, per mettere a tacere la ragazza poiché non sopportava più i discorsi infiniti rivolti nei confronti della sorella della sua ragazza, ha preso il vippone ed ha compiuto un gesto inaspettato.

Manuel bacia Basciano per risolvere il problema Sophie/Jessica 😂 #gfvip pic.twitter.com/g0WIn9rkML — DarkMode (@me_darkmode) January 10, 2022

Ha infatti baciato sulla bocca Alessandro e quest’ultimo non si è affatto opposto. Grazie a questo gesto inaspettato, i presenti sono scoppiati in una fragorosa risata e la discussione non ha avuto modo di essere prolungata.