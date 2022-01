La famosa conduttrice Antonella Clerici scoppia in un mare di lacrime dopo aver ricevuto la drammatica notizia in diretta televisiva. Tutti i retroscena su quanto accaduto.

Lei è una donna solare e molto legata a tutti i suoi collaborato che lavorano dietro le quinte ed a tutti coloro con cui ha lavorato in passato. Nella giornata di ieri, la donna purtroppo ha ricevuto la spiacevole notizia, come ogni conduttore televisivo. Per questo infatti ha deciso di fermare il programma e prendersi un attimo per metabolizzare il tutto. Le lacrime le rigavano il viso e gli occhi lucidi le si illuminavano ancor di più per via delle luci dello studio. Il tutto è accaduto nel suo programma televisivo “È sempre mezzogiorno!”, nessuno mai si sarebbe aspettato di sentire proprio quelle parole uscire dalla sua bocca.

In questi giorni l’Italia tutta si stringe in un forte abbraccio per la grande perdita che il nostro Paese ha subito. Nella giornata del 11 gennaio 2022 il portavoce d’ufficio ha comunicato la triste notizia al mondo intero, il Presidente del Parlamento Ue ci ha lasciati per sempre. Ricoverato già dal 26 dicembre 2021, David Sassoli si è spento in un ospedale italiano per via di una grave mancanza nel suo sistema immunitario.

Antonella Clerici riceve la notizia della morte di David Sassoli, suo grande amico

La drammatica notizia della sua morte ha scosso notevolmente tutti gli italiani e tutti coloro che provavano un forte affetto nei suoi confronti. Molti volti del mondo dello spettacolo italiano hanno speso delle parole per ricordare il suo nome e le sue gesta. Lui inizialmente era un giornalista che si è fatto largo tra i più grandi volti raggiungendo l’apice della sua carriera. Solo nel 2009 si è avvicinato al mondo della politica, riscontrando un grande successo anche in questo campo.

La conduttrice, venendo a conoscenza della triste notizia, ha deciso di spendere delle parole nei suoi confronti, ricordando gli anni trascorsi insieme. I due erano grandi amici e si conoscevano molto bene, per questo infatti la sua scomparsa ha completamente travolto la conduttrice. Fermando per qualche minuto il programma, ha deciso di esprimere pubblicamente in diretta televisiva la sua vicinanza alla famiglia dell’uomo.

“Aveva l’umiltà, quando gli facevi un complimento, di arrossire. Questo è un ricordo bellissimo che ho di lui. Se ne vanno davvero tante persone in questo periodo. Un grande abbraccio da parte di tutti noi, credo che oggi tutti i programmi Rai lo ricorderanno perché è davvero una persona che è nel cuore di tutti noi.”

Queste sono le parole della conduttrice televisiva che ha deciso di ricordarlo con il sorriso sul volto.