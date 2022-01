Amici, via Elena: Rudy Zerbi la vuole cacciare per fare posto a lei | Luca D’Alessio sbrocca

Brutte notizie per l’allieva di Amici di Maria De Filippi, Elena Manuele. Rudy Zerbi, il suo insegnante, la potrebbe sostituire definitivamente con un’altra cantante: ecco chi.

Il talent di Canale 5 mette sempre a dura prova gli allievi. Lo sa bene Elena, infatti, il nuovo anno non è iniziato nei migliori dei modi per lei, dato che Rudy Zerbi sta pensando di mandarla via e al suo posto ci sarà un’altra cantante davvero sorprendente: scopriamo cosa sta accadendo ad Amici di Maria De Filippi.

Elena abbandonerà Amici? La decisione di Rudy

Rudy Zerbi, dopo aver ascoltato le opinioni di alcuni produttori sugli inediti di Elena, ha messo in discussione la permanenza della giovane nella scuola di Amici. Ma ad aumentare i dubbi dell’insegnante è una ragazza che ha attirato la sua attenzione, di nome Paily.

Quest’ultima è stata ascoltata da Rudy ed è rimasto davvero colpito, infatti, l’insegnante si prenderà una settimana di tempo per vederle lavorare entrambe. Solo successivamente deciderà la sostituzione di una o l’eliminazione di tutte e due.

Paily è già entrata nella casetta di Amici ed Elena non l’ha presa affatto bene, infatti, è scoppiata in lacrime. Non è un bel periodo per l’allieva, dato che non solo rischia di essere eliminata dal talent di Canale 5, ma sta attraversando anche un brutto periodo per la relazione con LDA.

Elena e LDA sempre più lontani

Purtroppo, la storia tra Elena e LDA non procede a gonfie vele. Dopo i numerosi scontri che ci sono stati, i due si sono allontanati sempre di più. All’inizio è nato un feeling davvero grandioso ma ora sembra essere svanito.

Nonostante tra i due ci sia stato un chiarimento, il rapporto non sembra lo stesso, infatti, attualmente Elena sta attraversando un momento davvero complicato e il giovane non sembra starle vicino.

Ma sicuramente se Elena dovesse uscire definitivamente da Amici, LDA non la prenderebbe bene, perché hanno comunque costruito un legame basato sull’affetto e il rispetto. Riusciranno a ricucire il loro rapporto? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.