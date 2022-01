Il vippone Alessandro Basciano lascia a tutti a bocca aperta per via di un gesto fatto mentre tutti i concorrenti del GF Vip dormivano. Ecco cosa fa quando dormono tutti.

Lui come ben saprete ha varcato la soglia della porta rossa da solo poche settimane, nonostante questo però ha conquistato velocemente l’attenzione del pubblico. La sua storia con la vippona Sophie lo ha reso protagonista delle innumerevoli clip mandate in onda. In molti sospettavano che il loro era solo un legame dettato dai vari copioni dei due concorrenti. Con il passare dei giorni però abbiamo visto un vero avvicinamento per i due che, ad oggi sono più affiatati che mai. Iniziano infatti a condividere ogni attimo della giornata senza mai allontanarsi troppo.

Per loro però, come di dovere, iniziano perfino i primi battibecchi. Questi ultimi li tengono lontani per qualche ore, subito dopo però tornano a scherzare normalmente come se nulla fosse successo. Insomma, il loro sembra sembra un’amore genuino ed estremamente sincero, anche se, in molti coltivano ancora svariati dubbi. Le liti con il passare del tempo sono aumentate ma come si suol dire, l’amore non è bello se non è litigarello.

Cosa fa il vippone Alessandro Basciano mentre tutti i concorrenti del GF Vip dormono?

Con il trascorrere dei gironi abbiamo imparato a capire ogni comportamento dei vipponi, i quali hanno delle sfaccettature caratteriali ben diverse tra loro. Abbiamo infatti accettato il pensiero dei due vipponi, ad oggi possiamo confermare che nonostante alcuni lati del carattere i due sono solo dei teneroni. Li vediamo spesso infatti cercare in ogni modo di non far apparire la loro natura ma, il vippone in particolare, ha fatto trapelare fin troppo questa notte.

Nelle ultime ore infatti abbiamo visto delle clip che lo ritraggono a letto mentre tutti dormono. Per qualche strana ragione il ragazzo non riusciva a prendere sonno e, invece di alzarsi disturbando così i compagni di stanza, ha deciso di rimanere in silenzio sul letto.

Inoltre bisogna ricordare che inizialmente il ragazzo condivideva il letto con la vippona Soleil, ad oggi però condivide la stanza con la compagnia di Sophie. A quanto pare il ragazzo per potersi addormentare ha bisogno di qualcuno che lo sfiori. Ebbene sì, le telecamere hanno ripreso l’intera scena.

Nessuno:

Alessandro che si fa i grattini mentre tutti dormono 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ZdIaY32oXF — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 10, 2022

Il vippone per poter nuovamente dormire ha deciso di farsi i “grattini” sul braccio da solo. La scena fa molta tenerezza al pubblico anche se in molti reputano che il tutto sia alquanto strano.