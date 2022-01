Alessandro Basciano senza nulla addosso di fronte a Jessica: Sophie imbestialita per le mutande

By

Grande Fratello Vip 6, Alessandro Basciano senza mutande di fronte a Jessica. Sophie si arrabbia ed esplode. Ecco il video che ha fatto il giro del web.

Alessandro Basciano e Sophie, lite furiosa tra i due piccioncini

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono ormai una coppia a tutti gli effetti. Dopo la dichiarazione d’amore che l’ex tentatore di Temptation Island ha fatto alla ex tronista di Uomini e Donne, possiamo finalmente dichiarare che quella che era partita come una semplice amicizia si è trasformata in un meraviglioso sentimento.

Basciano, rispetto ad altri vipponi presenti in casa dal 13 settembre, è entrato solo da qualche settimana nel bunker di Cinecittà ma fin dall’inizio ha attirato l’attenzione non solo dei coinquilini ma anche dei telespettatori.

Il ragazzo, al momento del suo ingresso, aveva affermato di essere interessato alle due primedonne della casa, per l’appunto la bella Sophie e la peperina Soleil. Dopo il palo clamoroso della seconda, Alessandro ha concentrato le sue attenzioni sulla prima e ha vinto: oggi lui e la Codegoni stanno insieme.

In questa coppia c’è però un terzo incomodo: Jessica Selassié. La principessa ha una cotta per Basciano. Sapete che cosa è accaduto tra i tre? Ve lo sveliamo noi.

Gieffini ai ferri corti, il video della litigata diventa virale

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano finalmente si sono confessati reciprocamente il sentimento d’amore che provano l’una per l’altro e oggi sono una coppia che tanto piace ai telespettatori.

Come tutti i fidanzati, anche loro vivono alti e bassi e la convivenza h24 sotto lo stesso tetto, non aiuta sicuramente a vivere tranquillamente la relazione. A rendere ancora più difficili le cose è Jessica Selassié.

La principessa etiope, pur proclamandosi amica di Sophie, in realtà ha una cotta (non tanto più segreta) per Alessandro Basciano. Nelle ultime ore tra i tre gieffini è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole.

Sophie e Alessandro hanno discusso per via di una battutina piccante che l’ex tentatore di Temptation Island ha fatto proprio alla biondina. Il gieffino ha ironicamente dichiarato: “le mutande me le cambi tu o Jessica?”, riferendosi a un precedente commento della Selassié sugli slip del bel Basciano.

Queste parole hanno indispettito Sophie che ha giudicato il comportamento di Basciano troppo superficiale e poco rispettoso nei suoi confronti. L’ex tronista si è detta anche stanca di queste battutine che coinvolgono sempre Jessica. La coppia ha avuto una furiosa discussione.