Colpo di scena incredibile a Uomini e Donne tra Tina e Gemma: non è mai successo in 25 anni. Ecco che cosa è accaduto durante l’ultima puntata del dating show di Canale 5.

Scene incredibili quelle viste tra Tina e Gemma. Non è mai accaduto negli anni precedenti, il pubblico è rimasto senza parole.

Uomini e Donne, colpo di scena tra Tina e Gemma

Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 in onda da oltre 25 anni e condotto sempre da Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo, come una vera e propria paladina dell’amore, accoglie alla sua corte giovani e meno giovani e ragazzi e ragazze con un unico obiettivo: far sì che Cupido possa scoccare la sua freccia dell’amore.

In tanti anni di trasmissione, Queen Mary, come è stata definita carinamente dai suoi fan, ha assistito alla nascita di tante coppie che ancora oggi persistono e tra queste, molte hanno messo anche su famiglia.

Da ben 12 anni la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne è la dama torinese Gemma Galgani. La signora non è stata molto fortunata in amore e oggi, a 72 anni, spera ancora di poter incontrare il suo principe azzurro.

La sua acerrima nemica è l’opinionista Tina Cipollari. Nell’ultima puntata della nota trasmissione Mediaset è accaduto però tra le due donne qualcosa di davvero inatteso. I fan sono rimasti a bocca aperta.

Ecco cosa è successo tra le due donne

Il 10 gennaio 2022 è tornato in onda Uomini e Donne dopo la pausa natalizia. La prima puntata del nuovo anno è iniziata con una Gemma super agguerrita. La dama torinese è entrata in studio furiosa e delusa: ha scoperto che Leonardo Bozzetti, il cavaliere con il quale aveva una frequentazione in corso, non ha fatto altro che prenderla in giro.

Secondo le parole della Galgani, una donna vicina al cavaliere le avrebbe raccontato che Bozzetti non è mai stato interessato realmente a Gemma, che ha deciso di conoscerla solo per acquisire popolarità e, cosa più grave, la dama torinese non l’ha mai attirato fisicamente, ragion per cui non l’ha mai voluta baciare.

Bozzetti ha affermato che la donna con cui ha parlato Gemma altri non è che una truffatrice che tra l’altro ha cercato anche di estorcergli denaro. In studio cala il gelo, nessuno crede a Leonardo e tutti, opinionisti inclusi, invitano il cavaliere a lasciare lo studio.

Gemma è distrutta. Per la prima volta Tina è dalla sua parte e si prodiga a consolarla affermando che non vale la pena piangere per un uomo del genere e lei stessa si premura di accompagnare il cavaliere fuori dagli studi, tra gli applausi di tutti.

Ma Tina che difende Gemma e caccia Leonardo dallo studio 😂✈️ pic.twitter.com/GyF1sPMqtI — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 10, 2022

Non è la prima volta che accade una cosa del genere. In una delle ultime puntate del dating show andate in onda prima della pausa natalizia, c’è stato anche un abbraccio tra Gemma e Tina dopo l’ennesima delusione d’amore vissuta con un altro cavaliere.