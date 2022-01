UeD anticipazioni, Maria mette proprio lui sul trono: lei lascia lo studio

Dopo le festività natalizie, ricomincia oggi 10 gennaio UeD. Ecco qualche anticipazione sul dating show più seguito della televisione italiana.

Nella puntata di oggi di UeD Roberta farà finalmente la sua scelta e ci sarà un colpo di scena inatteso.

UeD torna in tv

Dopo la lunga pausa natalizia, UeD torna in tv per tutti i telespettatori che lo attendevano con ansia. Nella puntata di oggi 10 gennaio, in onda a partire dalle 14:45 circa su Canale 5, ci sarà spazio finalmente per la scelta della tronista Roberta. Si vocifera anche che, in studio, torneranno delle presenze che avevano già popolato il parterre del trono over.

Non mancherà lo spazio da dedicare a Gemma Galgani. Il pubblico, infatti, era rimasto alla sua nuova love story con il cavaliere Leonardo. Durante la settimana 10/14 gennaio, i fan di UeD avranno modo di scoprire se i due hanno continuato a vedersi oppure no. C’era stato, infatti, anche un altro cavaliere che era sceso per la dama torinese che l’aveva coinvolta in preparazioni di albero di Natale e di uscite al mare.

Stando ad altre anticipazioni, ci sarà molto spazio anche per Ida Platano ed Armando Incarnato, due personalità molto note nel parterre over di UeD che si rimetteranno in gioco per cercare l’anima gemella.

Com’è noto, Roberta ha lasciato in gara due corteggiatori. Si tratta di Samuele e Luca: due ragazzi molto diversi tra di loro che la tronista, in questi mesi, con esterne e messaggi, ha avuto modo di conoscere meglio. Le anticipazioni vogliono che Roberta abbia scelto Samuele. La trasmissione, infatti, è stata registrata poche settimane prima di Natale.

Il nuovo tronista

Luca Salatino, dunque, è stato escluso da parte di Roberta. Poco importa per lui, però, perché Maria De Filippi gli ha regalato un’altra grande occasione di rivincita. Luca, infatti, sarà il nuovo tronista di UeD. Un’offerta che il ragazzo ha deciso di non lasciarsi scappare.

Una scelta, quella del nuovo tronista, che non è andata giù a Roberta la quale, durante la trasmissione ha avuto una strana reazione di rabbia che l’ha portata ad uscire dallo studio.