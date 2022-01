Sabrina Ferilli, avete mai visto la sorella? “Di gran lunga più bella” | FOTO

Forse non tutti sanno che Sabrina Ferilli ha una sorella. La donna si chiama Cristina e, secondo qualcuno è anche più bella di lei. Vediamo perché.

Si chiama Cristina ed è la sorella dell’amatissima attrice italiana Sabrina Ferilli. Al contrario della famosa, però, la Ferilli numero due ha scelto di stare lontana dai riflettori.

La sorella di Sabrina Ferilli

Sabrina è l’amatissima attrice italiana che, di recente, siamo abituati a vedere in tv accanto a Maria De Filippi su Canale 5. Nata nel 1964, venne rifiutata dal Centro Sperimentale di Cinematografia della sua città, Roma. Un rifiuto che, però, non la fece affatto scoraggiare.

Da allora, decise di farsi comunque strada nel mondo dello spettacolo ricoprendo dapprima ruoli piccoli in televisione oppure nel doppiaggio. Il successo vero e proprio arrivò nel 1994 con il film La Bella Vita di Paolo Virzì.

La Ferilli ha ricoperto anche altri ruoli in televisione e in teatro, non soltanto al cinema. Nel 2013 è stata la protagonista de La Grande Bellezza di Sorrentino, una pellicola che è valsa un Oscar come miglior film straniero. Una carriera importante, quella della Ferilli, oggi moglie di un grande imprenditore.

Una vita lontano dai riflettori

Non tutti sanno che la Ferilli ha una sorella che si chiama Cristina che è riuscita a rifuggire i riflettori per tutti questi anni. Di lei, infatti, si sa davvero molto poco. Alcuni, però, sostengono che sia addirittura più bella di Sabrina.

Una vita talmente tanto celata dalla privacy che l’unica foto reperibile di lei risale a tanti anni fa. Benché lo scatto sia vecchio, tra le due ragazze si poteva già notare una certa somiglianza. Sembra che Cristina non sia presente su alcun social e di lei, sul web, non sia accessibile nulla. Di lei si sa che è mamma di due bimbi, nipoti che Sabrina adora.

Oltre a Cristina, Sabrina ha anche un fratello che si chiama Pierpaolo. A sua detta, lei è molto legata sia all’uno che all’altro e rappresentano un pezzo fondamentale della sua vita.