Regina Elisabetta, il terribile oltraggio per i 40 anni di Kate: “William ce l’ha a morte”

Regina Elisabetta, lo sgarbo per i 40 anni di Kate

Kate Middleton il 9 gennaio ha compiuto 40 anni. La duchessa di Cambridge ha festeggiato il suo compleanno con un party molto minimal e per nulla clamoroso.

A causa del divieto di assembramento per via del Covid e, nel pieno rispetto delle direttive sanitarie previste dalla nazione inglese, la moglie di William ha spento le candeline nella sua tenuta di campagna in compagnia solo di poche persone a lei care.

Presenti alla festa, solo la sorella Pippa, i suoi genitori, il suo consorte e i suoi tre adorati bambini. Grande assente, la regina Elisabetta che ha oltraggiato la duchessa compiendo un gesto particolare che non è passato inosservato. Sapete che cosa (non) ha fatto la regnante di Inghilterra? Ve lo sveliamo noi.

La decisione della sovrana sorprende tutti

Kate è tra gli aristocratici più amati di tutti i tempi. Definita da molti come l’erede di Lady Diana per la sua dolcezza e la sua empatia, insieme a William, la Middleton è diventata un’icona non solo per i sudditi inglesi ma anche per i popoli di altre nazioni, persino quelle più remote.

La sua grazia, il suo sorriso smagliante e i suoi occhi esprimono tutto l’amore di una donna che accanto al suo uomo, si impegna per incarnare e garantire il perfetto esempio di governo per la monarchia inglese.

Il 9 gennaio la duchessa di Cambridge ha festeggiato 40 anni. Per l’occasione non è stato organizzato alcun party reale ma, nel pieno rispetto delle regole previste dalla nazione inglese, la moglie di William ha festeggiato solo con la famiglia nella sua tenuta di campagna.

La regina Elisabetta non solo non era presente, ma ha oltraggiato la duchessa come mai ha fatto prima. Che cosa ha combinato? Tradizione vuole che le campane di Westminster, la famosa Abbazia reale che si trova nel cuore di Londra, suonino per ricordare al popolo gli eventi più importanti della nazione e anche i compleanni dei membri della Royal Family.

Fino ad ora, le campane sono suonate per la regina Elisabetta, il Principe Carlo e consorte, il principe Edoardo, la principessa Anna, il principe William, Kate e i loro figli: George, Charlotte e Louis.

A causa però di alcuni problemi legati alla finanza del regno per via della pandemia, è stato deciso che le campane suoneranno solo per la regina Elisabetta e il futuro erede al trono, il Principe Carlo. Niente più scampanellata dunque per la duchessa che dovrà trovare un’alternativa fantasiosa per ricordare ai suoi sudditi il suo genetliaco.